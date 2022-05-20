Gündem İçişleri duyurdu Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu başladı
POLİTİKA

İçişleri duyurdu: 'Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başladı

İçişleri Bakanlığı, ''Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri duyurdu: Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu başladı
Foto: DHA.

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da 'Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye il jandarma komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nce jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 887 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

Şırnak'ta Eren Abluka- 5 operasyonunda çok sayıda patlayıcı madde imha edildi
GÜNDEM
Şırnak'ta Eren Abluka- 5 operasyonunda çok sayıda patlayıcı madde imha edildi

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi
GÜNDEM
Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi

İçişleri duyurdu: Eren Abluka - 11 operasyonu başladı
GÜNDEM
İçişleri duyurdu: Eren Abluka - 11 operasyonu başladı
Bitki çayları için

'Bitki çayları için'

​Kuzey Kore'den koronavirüsten korunma tavsiyesi.
Türkiyenin en pahalı Tofaşı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı

​24 yıldır trafiğe çıkmıyordu: Fiyatı dudak uçuklattı.
Yeni bir salgın mı başlıyor? Maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı

​Daha önce de aynı suçtan tutuklanmıştı.

​Son 3 yıldaki 15 ayrı operasyonda menzili bir km olan 34 adet AT-4 ele geçirildi.

​İşte beyaz teröristlerden ve katledilen siyahilerden birkaçı.

Havalimanı için her yıl bir yalan.

​İsveçli gazeteciden Türkiye'nin NATO kararına destek.
Tartışmanın adı:<br>'Neden baktın'

Tartışmanın adı:
'Neden baktın'

​İki kişi hastanelik oldu.

​OSB'lere daha fazla yer açılmalı.

​Türkiye iadelerini istiyor, onlar himaye ediyor.

​Batılı sektör devleri, operasyonlarını Türkiye'ye kaydırmak istiyor.

'​Gençlerle yürüyor ve yarınlara umutla bakıyoruz.'

​Avustralya'da 6,9 büyüklüğünde deprem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.