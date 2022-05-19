Gündem Tuncelide Eren Abluka-7 Operasyonunda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi
TUNCELİ

Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi

Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Kent kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının desteği ile gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde, ormanda terör örgütlerinin kullandığı altı sığınak tespit edilerek yok edildi.

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Haber Merkezi DHA
Tuncelide Eren Abluka-7 Operasyonunda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi​
Tunceli'de PKK'ya ait mağarada bulunan malzemeler.

Eren Abluka-7 operasyonunda bulunan sığınaklarda yapılan aramalarda; dört el yapımı patlayıcı, 30 EYP anahtarı, 10 akü, dört pil bloku, bir hard disk, bir cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, beş DVD oynatıcısı, bir uydu alıcısı, 100 penisilin, üç ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, iki dikiş makinesi, iki soba, bir termos, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda ile çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, sığınaklar da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu
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Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 120 metre uzunluğunda mühimmat dolu mağara bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, içinde silah ve mühimmatların olduğu 120 metre uzunluğunda bir mağara tespit edildiğini duyurdu ve mağaranın görüntülerini paylaştı.

MSB tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve 'girilemez' denilen yerlere girmeye devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.' denildi.

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