Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda altı sığınak içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle beraber imha edildi
Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor. Kent kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının desteği ile gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde, ormanda terör örgütlerinin kullandığı altı sığınak tespit edilerek yok edildi.
Eren Abluka-7 operasyonunda bulunan sığınaklarda yapılan aramalarda; dört el yapımı patlayıcı, 30 EYP anahtarı, 10 akü, dört pil bloku, bir hard disk, bir cep telefonu, bir fotoğraf makinesi, beş DVD oynatıcısı, bir uydu alıcısı, 100 penisilin, üç ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, iki dikiş makinesi, iki soba, bir termos, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda ile çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, sığınaklar da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.