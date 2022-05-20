Gündem HDPli Pervin Buldan APO posteri önünde konser veren Aynur Doğana destek için canlı yayında şarkı söyledi
POLİTİKA

HDP'li Pervin Buldan APO posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek için canlı yayında şarkı söyledi

Daha önce PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine CHP'li vekilin ardından HDP'li bir isim daha destek verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi sonrası katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği 'Dar Hejiroke'yi söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
HDPli Pervin Buldan APO posteri önünde konser veren Aynur Doğana destek için canlı yayında şarkı söyledi
Pervin Buldan canlı yayında Kürtçe şarkı söyledi.

PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesinin ardından 'Kürtçe söylediği için iptal edildi' algısı oluşturmaya çalışan CHP ve HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtçe ve İngilizce şarkı söyleyerek Doğan'a destek göstermişti.

CANLI YAYINDA KÜRTÇE ŞARKI

Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.

Aynur Doğan'ın APo posteri önünde şarkı söylediği konser alanı
Aynur Doğan'ın APo posteri önünde şarkı söylediği konser alanı

Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.

CHP'li vekil PKK destekçisi 'sanatçı' için TBMM'de şarkı söyledi
GÜNDEM
CHP'li vekil PKK destekçisi 'sanatçı' için TBMM'de şarkı söyledi

CHP'li vekil PKK destekçisi 'sanatçı' için TBMM'de şarkı söyledi
OYNAT 00:53
CHP'li vekil PKK destekçisi 'sanatçı' için TBMM'de şarkı söyledi
CHP ve HDP'liler, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesi sonrası 'Kürtçe söylediği için yasaklandı' algısı oluşturmaya çalıştı. Bu algıyı sürdüren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM'de İngilizce ve Kürtçe şarkı söyleyerek Doğan'a destek verdi.


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