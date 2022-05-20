HDP'li Pervin Buldan APO posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek için canlı yayında şarkı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başıboş köpek sorununun çözümü için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'nda konuştu.



Başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye konuyla ilgili talimat verdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sokak hayvanlarına yönelik bazı adımlar atmamız gerekiyor. Allah göstermesin, çocuklarımızın köpeklerin saldırısına uğraması herhalde anne-babalar olarak bizi de rahatsız edecektir. Düşünün ki bir anne babanın yavrusu parçalanıyor. Alkış tutacak hali yok. Bu konuda özellikle Tarım ve Orman Bakanı'mıza dedim ki; artık bütün hocalığını her şeyini bu işte kullanacaksın ve adımı da atacaksın.'

