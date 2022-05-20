HDP'li Pervin Buldan APO posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a destek için canlı yayında şarkı söyledi

PKK terör örgütü Abdullah Öcalan'ın posteri önünde şarkı söyleyen Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesinin ardından 'Kürtçe söylediği için iptal edildi' algısı oluşturmaya çalışan CHP ve HDP milletvekilleri Meclis'te Kürtçe ve İngilizce şarkı söyleyerek Doğan'a destek göstermişti.
CANLI YAYINDA KÜRTÇE ŞARKI
Yaşananların ardından HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Tele1 ekranlarında Enver Aysever'in konuğu oldu. Buldan, sanatçı Aynur Doğan'ın konserinin Derince Belediyesi tarafından yasaklanmasına tepki gösterdi.
Buldan, katıldığı canlı yayında Doğan'ın seslendirdiği kürtçe 'Dar Hejiroke' şarkısını söyledi.