​HDP vekilleri Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan teröristle birlikte röportaj verdi

Terör örgütü PKK yayın organları, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntülerini paylaştı.
HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Batman vekili Sezai Temelli de katıldı.
ARANAN TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLER
- Uca ve Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.
Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş’ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK’lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi.
Demirtaş'a verilen ödülü ise Uca teslim aldı.
ÖRGÜTÜN KURYELİĞİNİ YAPIYOR
SuperHaber’in güvenlik birimlerinden elde ettiği bilgilere göre Tahir Zerdeşt kod adını kullanan Mehmet Tahir Çelik 2012 yılında Antalya’da PKK/KCK terör örgütüne katıldı.
PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak’ta, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldı. Örgütün kuryeliğini yaptı, işbirlikçilik faaliyetleriyle teröristlerin Kuzey Irak’a giriş çıkışlarını sağladı.
Terörist Çelik’in “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi.
ÖCALAN’A DA ÖDÜL VERMİŞLER
Aynı organizasyonun 2014 yılında düzenlediği törende de “İbrahim Ahmed Barış Ödülü”nün teröristbaşı Abdullah Öcalan’a verildiği öğrenildi.