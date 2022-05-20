​HDP vekilleri Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan teröristle birlikte röportaj verdi

Dünya

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli Türkiye'yi de dinleyeceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine itirazına ilişkin olarak, "Bu süreçte tüm üyeleri ve onların endişelerini dinlememiz çok önemli ve Türkiye'yi mutlaka dinliyor olacağız" dedi.