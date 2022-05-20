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POLİTİKA

HDP vekilleri Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan teröristle birlikte röportaj verdi

HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Batman vekili Sezai Temelli, PKK terör örgütü destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül törenine katıldı. Uca ve Temelli, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.

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Haber Merkezi Diğer
​HDP vekilleri Feleknaz Uca ve Sezai Temelli aranan teröristle birlikte röportaj verdi
​HDP vekilleri aranan teröristle birlikte röportaj verdi

Terör örgütü PKK yayın organları, Irak’ın Süleymaniye kentinde düzenlenen 'İbrahim Ahmed Ödülleri'nin görüntülerini paylaştı.

HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve YPJ'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah'a ödül verilen törene HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Batman vekili Sezai Temelli de katıldı.

ARANAN TERÖRİSTLE RÖPORTAJ VERDİLER

  • Uca ve Temelli, daha sonra "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.

Temelli, röportajda skandal ifadeler kullandı. Demirtaş’ın bir tutsak olduğunu iddia eden Temelli, başta terörist ele başı Öcalan olmak üzere cezaevlerinde tutuklu PKK’lı teröristlerin özgülüklerine kavuşmasını diledi.

Demirtaş'a verilen ödülü ise Uca teslim aldı.

Terörist Tahir Çelik
Terörist Tahir Çelik

ÖRGÜTÜN KURYELİĞİNİ YAPIYOR

SuperHaber’in güvenlik birimlerinden elde ettiği bilgilere göre Tahir Zerdeşt kod adını kullanan Mehmet Tahir Çelik 2012 yılında Antalya’da PKK/KCK terör örgütüne katıldı.

PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak’ta, özellikle Süleymaniye bölgesinde sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde yer aldı. Örgütün kuryeliğini yaptı, işbirlikçilik faaliyetleriyle teröristlerin Kuzey Irak’a giriş çıkışlarını sağladı.

Terörist Çelik’in “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi.

HDP vekilleri aranan teröristle birlikte röportaj verdi
OYNAT 00:24
HDP vekilleri aranan teröristle birlikte röportaj verdi
HDP Batman vekili Feleknaz Uca ve Batman vekili Sezai Temelli, PKK terör örgütü destekçilerinin Irak'ta düzenlediği ödül törenine katıldı. Uca ve Temelli, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan arananlar listesinde olan 'Tahir Zerdeşt' kod adlı Tahir Çelik isimli teröristle birlikte röportaj verdi.

ÖCALAN’A DA ÖDÜL VERMİŞLER

Aynı organizasyonun 2014 yılında düzenlediği törende de “İbrahim Ahmed Barış Ödülü”nün teröristbaşı Abdullah Öcalan’a verildiği öğrenildi.

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