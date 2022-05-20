PKK'nın İsveç silahı: Menzili bir kilometre

24 Eylül 2018 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında 15 ayrı operasyonda, saldırılarda kullanılmış ya da henüz ateşlenmemiş 34 adet AT-4 bulundu.

Terör örgütü PKK, yurt içi ve sınır ötesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıdaki saldırısında, İsveç üretimi AT-4 adlı tanksavar füzesini kullanıyor. En son Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerin kullandığı mağaradan AT-4 tanksavar füzeleri çıktı. PKK’lı teröristler İsveç yapımı bu füze ile Mehmetçiğe birçok saldırı gerçekleştirdi. 24 Eylül 2018 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasındaki 5 ayrı saldırıda AT-4 izine rastlandı. Saldırı sonrası bölgede yapılan aramalarda 15 AT-4 tanksavar roketi bulundu. Türk askerinin girdiği PKK sığınaklarında da AT-4’ler ele geçirildi. Şırnak ve Hakkari kırsalındaki 10 ayrı operasyon kapsamında yapılan aramalarda 19 adet AT-4 tanksavar füzesi bulundu.

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PKK İSVEÇ’İN SİLAHIYLA SALDIRIYOR

AT-4’ün kullanıldığı saldırılarla ele geçirildiği operasyonlar ve sayıları şöyle:

24 Eylül 2018’de Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan’dan Hisar Dağı bölgesindeki güvenlik güçlerine açılan ateş sonrası yapılan aramada 1 adet AT-4 tanksavar roketi bulundu. 11, 15, 23 ve 28 Aralık 2018’de Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesi Dayla kırsalında ateşlenmiş toplam 7 AT-4 tanksavar roketi ele geçti. 26 Temmuz 2019’da Şırnak-Silopi çevreyolu üzerinde güvenlik güçlerine yapılan saldırı sonrası bölgedeki aramalarda 1 AT-4 tanksavar roketi ele geçirildi. 19 Ağustos 2019’da Cizre-Şırnak arasında seyir halindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırıda biri kullanılmış, biri kullanılmamış 2 adet AT-4 tanksavar roketi bulundu. 26 Ekim 2019’da Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye sızma girişiminde bulunan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden de 4 adet AT-4 tanksavar roketi çıktı.

HER YERDEN AT-4 FIŞKIRIYOR

7 Nisan 2019’da Şırnak’taki Bestler Dereler Gaşinor Tepe Bölgesi’nde PKK’lı teröristlerin yer aldığı sığınakta AT-4 tanksavar roketi bulundu. 24 Temmuz 2020’de Irak’ın kuzeyindeki Raş Deresi’nde yapılan aramada 1, 9 Eylül 2020’de Hakkari’nin Oğul köyü kırsalındaki operasyonda 3, 14 Ekim 2020’de Hakkari Derecik kırsalında 2, 4 Kasım 2020’de yine Hakkari Derecik kırsalında 1, 13 Kasım 2020’de Hakkari’nin merkez ilçesi Oğul köyü kırsalında 3, 10 Ekim 2021’de Hakkari’nin merkez ilçesi kırsalında 3, 17 Ekim 2021’de Hakkari Yüksekova’ya bağlı Güçlü köyü kırsalında 1, 20 Ekim 2021’de Hakkari’nin merkez ilçesi Kavaklı köyü kırsalında 3, 23 Kasım 2021’de Şırnak Merkeze bağlı Dereler köyü kırsalında da 1 AT-4 tanksavar roketi bulundu.

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Menzili 1 km

AT-4, İsveç yapımı 84 mm kalibrelik tek atışlı tankavar silahıdır. Geniş bir ürün ailesine sahip silah sistemi, dünyadaki en yaygın hafif tanksavar silahlarından biri. Piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek amacıyla tasarlandı. AT-4’ün etkili menzili ise 200-1000 metre.

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