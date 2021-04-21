Siyasilerden yeni atanan bakanlara tebrik mesajı

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi revize edildi. Buna göre; bundan sonra iki ayrı bakanlık olarak hizmet verecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.

GÜNDEM Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı

"Hayırlı hizmetler diliyorum"



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın mesajında, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık @DeryaYanik01, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Vedat Bilgin @vedatbilgn ve Ticaret Bakanlığına atanan Mehmet Muş’a @mehmedmus yeni görevlerinde başarılar ve hayırlı hizmetler diliyorum. pic.twitter.com/aO821JzKFX — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 20, 2021

GÜNDEM Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı

"Gönülden tebrik ediyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atanan Sn. Derya Yanık’ı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atanan Sn. Vedat Bilgin’i ve Ticaret Bakanlığına atanan Sn. Mehmet Muş’u gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

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GÜNDEM Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üretmeye devam edecek"

9 Temmuz 2018’den bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev yapan Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı olarak görev yapan Sayın Ruhsar Pekcan hanımefendilere gece gündüz çalışarak ülkemize kattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Milletimiz için dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edecek; büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. REKLAM April 20, 2021

GÜNDEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi

"Hedeflerimize güçlü bir şekilde yürüyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yayımladığı tebrik mesajında, “Çok tebrik ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sn Derya Yanık’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atanan Sn Vedat Bilgin’e, Ticaret Bakanlığı’na atanan Sn Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.



Görevlerini devreden bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hedeflerimize güçlü şekilde yürümeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çok tebrik ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na atanan Sn Derya Yanık’a,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atanan Sn Vedat Bilgin’e,

Ticaret Bakanlığı’na atanan Sn Mehmet Muş’a yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) April 20, 2021

GÜNDEM Kabine değişikliğiyle Meclis'teki sandalye dağılımı değişti