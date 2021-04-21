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Gündem Kabine revizyonuyla Meclisteki sandalye dağılımı değişti
POLİTİKA

Kabine revizyonuyla Meclis'teki sandalye dağılımı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Ticaret Bakanlığı’na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un getirilmesi, Meclis'teki sandalye dağılımını da değiştirdi. Muş'un İstanbul Milletvekilliği, bakan olarak atanması nedeniyle sona erdi. Böylece AK Parti’nin TBMM'deki sandalye sayısı 289’dan 288’e düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine revizyonuyla Meclisteki sandalye dağılımı değişti
TBMM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ikiye ayırılarak yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı’na ise AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

Mehmet Muş’un vekilliği sona erdi

Bu değişiklikler sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) sandalye dağılımı da değişti. Mehmet Muş'un İstanbul Milletvekilliği, bakan olarak atanması nedeniyle sona erdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 289 olan TBMM'deki sandalye sayısı 288’e indi.

Partilerin vekil sayıları kaç?

CHP’li ve İYİ Partili milletvekillerinin peş peşe gelen istifası ve HDP’li isimlerin vekilliğinin düşmesi derken, Meclis’teki siyasi partilerin sandalye dağılımı son zamanlarda bir azalıp bir arttı.

PKK propagandasından yargılanan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesiyle, HDP’nin Meclis'teki sandalye sayısı 54 oldu.

Cihangir İslam’ın katılımı sonrası CHP’nin vekil sayısı 136'ya çıktı.

İYİ Parti’nin sandalye sayısı Koncuk ve Özdağ'ın istifasıyla birlikte 36'ya indi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) vekil sayısı ise 48.

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