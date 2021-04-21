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Ekonomi İki yeni bakanlık kuruldu İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni bakanlıklar kuruldu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri

İki yeni bakanlık kuruldu: İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak ikiye ayrılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Yeni kurulan bakanlıkların görevleri de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haber Merkezi İHA
Yeni bakanlıklar kuruldu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri
Yeni kurulan Bakanlıklara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevleri verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ’Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ ve ’Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2’ye ayrıldı. Yeni kurulan Bakanlıklara ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevleri verildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev ve yetkileri ise şu şekilde: “Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev ve yetkileri ise çalışma hayatını düzenlemek, iş ve işçi arasında koruyucu tedbirler almak, istihdamı ve tam çalışma ile çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, uluslararası iş gücüne yönelik politikaları geliştirmek, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesini sağlamak olarak ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı
Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hizmet birimleri ise şu şekilde:

“Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü”

Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı
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Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi
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