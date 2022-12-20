Tramvay raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

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