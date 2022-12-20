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İSTANBUL

Tramvay raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var

Kabataş'ta raydan çıkan tramvay elektrik direğine çarptı. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

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Haber Merkezi İHA
Tramvay raydan çıktı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi yaralılar var
Kabataş'ta tramvay raydan çıktı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvayının Kabataş istasyonunda raydan çıkıp direğe çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı Kabataş İstasyonu mevkisinde raydan çıkarak direğe çarptı.

Kaza nedeniyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tramvay yolcuları, seferlerin aksaması nedeniyle yürüyerek istasyondan uzaklaştı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisine yer verildi.

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