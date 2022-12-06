Gündem İstanbuldaki tramvay kazasına ilişkin vatmanın ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbul'daki tramvay kazasına ilişkin vatmanın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın karıştığı kazaya ilişkin tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen vatmanın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli tramvay sürücüsü ifadesinde, "Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri bana müdahale etti" dedi.

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Haber Merkezi AA
İstanbuldaki tramvay kazasına ilişkin vatmanın ifadesi ortaya çıktı
Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 33 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsü Semi Ö'nün (30), Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Adliyesi'ne getirilen ve savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Alibeyköy'de tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada
GÜNDEM
Alibeyköy'de tramvay ile İETT çarpıştı: Korkunç kaza kamerada

Soruşturma kapsamında, kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü'nün sinyalizasyon hareketlerine dair inceleme yaptığı belirtilerek, sinyalizasyon bilgileri ile arıza olup olmadığının ilgili birim tarafından bildirilmesi istendi.

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
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Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.


"Işıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamayorum"

Semi Ö. savcılık ifadesinde, yaklaşık 7 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını, 2 yıldır da T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalıştığını söyledi.

Kaza sırasında kabinde yalnız olduğunu belirten şüpheli, ifadesinde şunları dile getirdi:

  • "En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri bana müdahale etti. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bayıldığım için tramvay yolundaki ışıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum."

Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi
GÜNDEM
Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi

Tutuklama talebinin gerekçesi

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mağdur sayısının çok olması, şüphelinin eyleminin bilinçli taksirle meydana gelmesi, mağdurlardan iki kişinin halen bilincinin kapalı olup, hayati tehlikelerinin mevcut olması, mağdurların büyük bir kısmının ifade alma işleminin henüz tamamlanmaması ve delillerin tamamen toplanmaması sebebiyle tutuklanmasının talep edildiği belirtildi.

Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.

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