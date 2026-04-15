Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakâr bir eğitimcimizi kaybettik.
Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.
Millî Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarımız, yaralılarımızla ve hadiseden etkilenen kardeşlerimizle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş’a intikal etmişlerdir.
Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum.
Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum.
Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."