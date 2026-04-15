Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: Can kaybı 9'a yükseldi 13 yaralı var

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ayşel Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda 13 yaralı olduğunu 8'İ öğrenci 1'i öğretmen 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta okula yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin anne ve babası gözaltına alındı.

Onikişubat ilçesindeki saldırının ardından Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve ardından öğretmen annesi Peyman Pınar Mersinli gözaltına alındı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi olayda can kaybının 9'a yükseldiğini 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu:

"Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30 sıralarında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de okula devam eden okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzdaki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda."

İçişleri Bakanı Çiftçi ayrıca Kahramanmaraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

YARALILAR AMBULANSA ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaokulu silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde sedye ile ambulansa bindirilen bir yaralı olduğu görüldü.

Bir çocuğun sırt çantasında getirdiği silahları okula soktuğunu belirten Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şöyle konuştu:

"8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin öğrencilerin olduğu 2 sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, 3'ü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan 4'ü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil."

Saldırgan da ölü

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırganın ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. 5 silah ve 7 şarjörle gelmiş, 2 sınıfa girmiş." yanıtını verdi.

VELİLER OKULA KOŞTU

Silahlı saldırı haberini alan veliler okula koştu. Polis okul çevresinde güvenlik önlemi aldı.

VALİ ÜNLÜER: '5 SİLAH 7 ŞARJÖRLE GELMİŞ'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer: “1’i öğretmen 3’ü öğrenci 4 kişi hayatını kaybetti. 20 yaralımız var. Aralarında ağır yaralı olanlar var, ameliyata alındırlar. Saldırgan olaylar sırasında kendisini de öldürdü. Okula 5 silah 7 şarjör ile gelmiş. İki sınıfa girip ateş etmiş. Saldırgan okulun 8. Sınıf öğrencisi. Babası emniyetçi, silahları o şekilde aldığını düşünüyoruz.”

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.