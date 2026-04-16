İstanbul Valisi Gül: Okullarda tüm tedbirler alındı

İstanbul Valisi Gül: Okullarda tüm tedbirler alındı

00:0016/04/2026, Perşembe
İstanbul’da okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
İstanbul’da okullarda güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildirdi. Gül, sosyal medyada paniğe yol açan içeriklerin yakından takip edildiğini ve kamu düzenini hedef alan paylaşımlara karşı yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığını ifade etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, hayatını kaybeden öğrencilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek ailelerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Provokatif paylaşımlar yakın takipte

Açıklamada, farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımların yakından takip edildiği belirtildi. Bu tür içeriklerin güvenlik birimlerince anlık olarak tespit edildiği ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin gecikmeksizin uygulandığı ifade edildi.

"Hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek"

Vali Gül, bu büyük acı üzerinden yapılan sorumsuz yorumlar ve paylaşımların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

"Okullarda tüm tedbirler alındı"

Okullarda öğrencilerin güvenliği için tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını belirten Gül, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli şekilde sürdüğünü ifade etti. Velilere de seslenen Gül, yalnızca resmî kurumların açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.



