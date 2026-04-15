EGM okul saldırıları sonrası harekete geçti: 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, toplam 591 sosyal medya hesabında kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı dezenformasyon içeren ve toplumda kin ile düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik içeriklerin tespit edildiği belirtildi.

"Gerekli işlemler başlatıldı"

Söz konusu hesaplar ve içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli süreçlerin gecikmeksizin yürütüldüğü ifade edildi.

Emniyet, bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.







