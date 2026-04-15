Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
EGM okul saldırıları sonrası harekete geçti: 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem

22:5315/04/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
EGM, 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki olaylara ilişkin sosyal medyada kamu düzenini olumsuz etkileyen içerikler tespit edildiğini açıkladı. Suçu ve suçluyu övücü, dezenformasyon içeren ve toplumsal gerilimi artırmaya yönelik paylaşımlar nedeniyle toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan olaylara ilişkin sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, toplam 591 sosyal medya hesabında kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı dezenformasyon içeren ve toplumda kin ile düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik içeriklerin tespit edildiği belirtildi.

"Gerekli işlemler başlatıldı"

Söz konusu hesaplar ve içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başlatıldığı, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden kişiler hakkında adli süreçlerin gecikmeksizin yürütüldüğü ifade edildi.

Emniyet, bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.



#Şanlıurfa
#Kahramanmaraş
#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Sosyal Medya
#Hesap
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
