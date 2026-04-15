TBMM okul saldırıları için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruluyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından kritik bir adım atıyor.

Meclis önümüzdeki hafta salı günü tek gündem maddesiyle toplanacak. Genel Kurul'da yapılacak genel görüşmede, saldırılar tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmede özellikle okullardaki güvenlik açıkları, risk faktörleri ve önleyici mekanizmalar masaya yatırılacak.

Genel görüşmenin ardından, okullarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması ve kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gündeme alınacak. Komisyonun adı, kapsamı ve çalışma usulü de yine bu oturumda netleştirilecek. Kurulması planlanan komisyonun, eğitim kurumlarında güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik somut öneriler hazırlaması bekleniyor.