TBMM okul saldırıları için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruluyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçiyor. Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin uzlaşmasıyla araştırma komisyonu kurulması planlanırken, 20 Nisan Salı günü yapılacak genel görüşmede olaylar tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmede okul güvenliği, risk faktörleri ve önleyici mekanizmalar masaya yatırılacak.
Kahramanmaraş'taki son saldırının ardından Meclis'te grubu bulunan tüm partiler, araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı. 21 Nisan Salı günü Meclis'te yapılacak genel görüşmenin ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ BELİRLENECEK
Genel görüşmenin ardından, okullarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması ve kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gündeme alınacak. Komisyonun adı, kapsamı ve çalışma usulü de yine bu oturumda netleştirilecek. Kurulması planlanan komisyonun, eğitim kurumlarında güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik somut öneriler hazırlaması bekleniyor.