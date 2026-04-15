TBMM okul saldırıları için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruluyor

TBMM okul saldırıları için harekete geçti: Araştırma komisyonu kuruluyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
19:3715/04/2026, Çarşamba
G: 15/04/2026, Çarşamba
Meclis’te okul saldırılarına ilişkin süreç ele alındı.
Meclis’te okul saldırılarına ilişkin süreç ele alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda yaşanan saldırıların ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçiyor. Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin uzlaşmasıyla araştırma komisyonu kurulması planlanırken, 20 Nisan Salı günü yapılacak genel görüşmede olaylar tüm yönleriyle ele alınacak. Görüşmede okul güvenliği, risk faktörleri ve önleyici mekanizmalar masaya yatırılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından kritik bir adım atıyor.

Kahramanmaraş'taki son saldırının ardından Meclis'te grubu bulunan tüm partiler, araştırma komisyonu kurulması konusunda uzlaştı. 21 Nisan Salı günü Meclis'te yapılacak genel görüşmenin ardından Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Meclis önümüzdeki hafta salı günü tek gündem maddesiyle toplanacak. Genel Kurul'da yapılacak genel görüşmede, saldırılar tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmede özellikle okullardaki güvenlik açıkları, risk faktörleri ve önleyici mekanizmalar masaya yatırılacak.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ BELİRLENECEK

Genel görüşmenin ardından, okullarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerinin araştırılması ve kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması gündeme alınacak. Komisyonun adı, kapsamı ve çalışma usulü de yine bu oturumda netleştirilecek. Kurulması planlanan komisyonun, eğitim kurumlarında güvenlik standartlarının artırılmasına yönelik somut öneriler hazırlaması bekleniyor.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Instagram çöktü mü? YouTube, WhatsApp, Telegram, X çöktü mü, neden açılmıyor? 15 Nisan sosyal medya erişim sorunu raporları