Okul saldırısına övgüler düzmüşlerdi: Telegram'daki provokatörlere soruşturma

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen elim saldırıya ilişkin şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve bu tür olayların normalleştirilmesine yönelik görüntüleri paylaşan ve yayan telegram gruplarına yönelik inceleme başlatıldı. Telegram üzerinden örgütlenen provokatörlerin kimlik tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.
Türkiye son 48 saatte önce Şanlıurfa daha sonra Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla sarsıldı.
Dün Siverek'te meydana gelen saldırıda, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi, okula av tüfeğiyle girip çevreye rastgele ateş açtı. Saldırgan, öğrencilerin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi yaraladı, ardından kendisini öldürdü.
Bugün de Onikişubat ilçesinde meydana gelen saldırıda biri öğretmen 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı yoğun bakımda. Okul öğrencisi olan saldırgan ise intihar etti.
Telegram'da skandal paylaşımlar
Okul saldırılarını gerçekleştiren saldırganların üye oldukları iddia edilen Telegram grubuna ait görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.
Grubun aktif katılımcı sayısı ise yüz bine yakın...
Ayrıntılar geliyor...