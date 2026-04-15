Saldırılar sonrası okullarda yeni güvenlik dönemi: Kapsamlı önlemler geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve kamuoyunda büyük üzüntüye yol açan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu. Tekin, yaşanan olayların tüm ülkeyi derinden sarstığını belirterek, hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için başsağlığı dileklerini iletti.

"Daha kapsamlı bir güvenlik yaklaşımı devreye alınacak"

Açıklamasında, eğitim kurumlarının toplumun huzur ve güven ortamını temsil eden en önemli alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Tekin, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına yeni adımlar atılacağını ifade etti. Bu kapsamda İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla koordineli şekilde çalışıldığını belirten Tekin, mevcut güvenlik önlemlerinin güncelleneceğini ve daha kapsamlı bir güvenlik yaklaşımının devreye alınacağını kaydetti.

"Dijital ortamlardan kaynaklanan riskleri de kapsayacak"

Bakan Tekin, alınacak önlemlerin yalnızca fiziki güvenliği değil, aynı zamanda dijital ortamlardan kaynaklanan riskleri de kapsayacağını vurguladı. Eğitim ortamlarının daha güvenli hale getirilmesi için gerekli tüm adımların kararlılıkla atılacağını ifade eden Tekin, sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edileceğini belirtti.

"Gereken her türlü önlem alınacak"

Açıklamasında birlik ve dayanışma mesajı da veren Tekin, yaşanan acının tüm toplumun ortak acısı olduğunu dile getirerek, öğrencilerin huzuru ve öğretmenlerin güvenliği için gereken her türlü önlemin alınacağını söyledi. Tekin, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek sözlerini tamamladı.







