Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatmana tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tramvay sürücüsünün Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlandı.
Tramvay sürücüsü savcılıktaki ifadesinin ardından, bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde dün sabah saatlerinde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazada 33 kişi yaralanmıştı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların çoğunluğu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilen vatman ve otobüs şoförünün de ifadesi alınmıştı. Otobüs şoförü, ifadesinin ardından karakoldan ayrılmıştı.