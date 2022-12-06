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İSTANBUL

Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası

Taksim-Cebeci seferini yapan İETT otobüsü Eyüpsultan’da rayların üzerinden geçerken tramvay ile çarpıştı. İkiye bölünüp sürüklenen körüklü otobüs park halindeki 2 otomobil ve güvenlik kulübesine çarptı. Kazada 4’ü ağır 33 kişi yaralandı. Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tramvayın kırmızı ışıkta geçtiğini söyledi. Görgü tanıkları ise sinyalizasyonun bir süredir bozuk olduğunu anlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköydeki tramvay kazasında sinyalizasyon bozuk iddiası
​Taksim-Cebeci seferini yapan İETT otobüsü Eyüpsultan’da rayların üzerinden geçerken tramvay ile çarpıştı.

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüs çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü. Yürekleri ağza getiren kazada ölen kimsenin olması yüreklere su serpti. Kaza, saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan ‘36T’ hatlı otobüs, Taksim'den Cebeci'ye gidiyordu. Normal güzergahında ilerleyen otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Otobüs ikiye bölünürken, 4’ü ağır 33 kişi yaralandı.

KURALLARA UYDUM

Otobüs şoförü Ünal Koçkesen, tedavi gördüğü hastanede kazayı anlattı. Koçkesen, "Normal güzergahımda gidiyordum. Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Tramvayın şoförü olup olmadığını göremedim" dedi. “Kurallara tamamen uydum" diyen Koçkesen, "Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor. Yeşil yandığı için ben normal güzergahımda seyir halindeydim, tramvayla işim olmadığı için bakmadım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada ise otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

Korkutan manzara sonrası aynı noktada bir buçuk ay önce de kaza meydana gelmişti. 20 Ekim'deki kazada 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.

'Sinyalizasyon bozuk' iddiası

  • Alibeyköy’de tramvay ile İETT otobüsünün çarpışmasına sinyalizasyon arızasının neden olduğu öne sürüldü. Kazanın olduğu noktadan bir gün önce çekildiği belirtilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tramvay ile araçlara aynı anda yeşil ışık yandığı görülüyor. Kaza bölgesinde esnaflık yaptığını belirten Bülent Kahveci de, "Buranın böyle olacağı belliydi. Arabaya yeşil yanıyor, tramvaya yeşil yanıyor. İki, üç günde bir ışıkları tamire geliyorlar. (Sinyalizasyon) Sürekli bozuluyor, son 10 gündür çok daha bozuk. Hatta İBB'nin kayıtlarında da vardır" dedi.

Canını zor kurtardı

Otopark görevlisi Selahattin Şahin, otobüsün ortadan ikiye bölündüğünü gördüğünü söyledi. Kaza sırasında kulübede olduklarını ve kendi canlarını zor kurtardıklarını ifade eden Şahin, "Biz kulübeden zor çıktık. Allah bizi korudu" diye konuştu. Görgü tanıklarından Melih Kartal ise çalışırken bir anda büyük bir ses geldiğini anlattı. Deprem oluyor korkusuyla dışarı çıktıklarını ifade eden Kartal, "Geldiğimizde tramvay tam körük noktasından otobüse çarpmıştı. Tramvay şoförü de yaralıydı” dedi.

Selahattin Şahin
Selahattin Şahin

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
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Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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