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İSTANBUL

Alibeyköy'deki tramvay kazası: Vatman tutuklandı

Eyüpsultan Alibeyköy'de tramvay ile otobüsün çarpışması sonucu 33 kişinin yaralandığı kazanın ardından adliyeye sevk edilen vatman Semi Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Alibeyköydeki tramvay kazası: Vatman tutuklandı
Foto/Arşiv

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Alibeyköy'de Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Taksim- Cebeci seferi yapan 36T hatlı otobüs, Namık Kemal Caddesi'nde rayların üstünden geçtiği sırada Alibeyköy Metro İstasyonu istikametinden gelen tramvay ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs park halindeki 2 otomobile ve bir güvenlik kulübesine çarptıktan sonra durabildi. Kazada 33 kişi yaralandı. Kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İncelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı belirtildi.

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VATMAN TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan vatman Semi Özcan, Alibeyköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli Özcan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olmak" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: IŞIKLARIN YEŞİL Mİ KIRMIZI MI YANDIĞINI HATIRLAMIYORUM

Semi Ö. savcılık ifadesinde, yaklaşık 7 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Metro İstanbul şirketinde vatman olarak görev yaptığını, 2 yıldır da T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında çalıştığını söyledi.

Kaza sırasında kabinde yalnız olduğunu belirten şüpheli, ifadesinde şunları dile getirdi:

  • "En son yolu takip ettiğimi biliyorum. Ancak hareketlendikten sonraki süreci hatırlamıyorum. 4 ay kadar önce kalp çarpıntısı şikayetiyle hastaneye gitmiştim. Bunun dışında herhangi bir kronik rahatsızlığım bulunmamaktadır. Olay sabahında hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış veya bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde kullandığım tramvayın İETT otobüsüne çarptığını ve olay yerine ambulansların geldiğini gördüm. Sağlık ekipleri bana müdahale etti. Başıma ilk defa böyle bir kaza geldi. Daha önce hiç kazam yoktur. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Bayıldığım için tramvay yolundaki ışıkların yeşil mi kırmızı mı yandığını hatırlamıyorum. Bu güzergahta veya başka güzergahlarda daha önce başıma birçok kez sinyalizasyon arızaları gelmiştir. Ancak olay tarihinde yaşanan kazada, sistemin aynı şekilde hata verip vermediğini bilmiyorum. Araştırılmasını talep ediyorum."

Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
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Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada
İstanbul Eyüpsultan'da tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tahliye edilirken, kaza nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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