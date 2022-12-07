Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı

Dünya

Merkel'den öz eleştiri: Almanya Silahlı Kuvvetleri'ni daha iyi silahlarla donatmadık

Merkel, Die Zeit gazetesinde yayımlanan röportajında, Rusya-Ukrayna savaşı ve Almanya'nın savunma harcamalarını artırmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın Kırım'ı 2014'teki yasa dışı ilhakı ve NATO'nun Baltık ülkelerinde konuşlanmış askerleri olması sonrası Rusya'nın G8'den çıkarıldığını hatırlatan Merkel, "Ancak Rusya'nın saldırganlığına biz de daha hızlı tepki vermeliydik." dedi.