Sınav bitti sıra tercihte: Doğru üniversite tercihinin ipuçları

Koronavirüs gölgedinde 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları bugün açıklandı.

Puan ne olursa olsun doğru tercihi yapmak, iyi bir eğitim ve başarılı bir meslek yaşamına kapıyı aralayacak.

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Meslek ve bölüm seçimi konusunda kararsız kalan gençleri tercih dönemini doğru değerlendirmeleri nasıl yapmalı?

Peki, üniversite ve bölüm tercihi yapmanın ipuçları neler? Doğru üniversite ve bölüm nasıl seçilir? İşte doğru üniversite tercihinin ipuçları.

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Adaylar kendilerini iyi tanısın

Adayların öncelikle kendilerini iyi tanımaları gerektiğini, ilgi duydukları alanları ve kişisel yeteneklerini belirlemelerinin son derece önemli olduğunu belirten uzmanlar, aday öğrencilerin üniversite tercihlerini yapmadan önce ÖSYM’nin hazırlamış olduğu “2020 Tercih Kılavuzu”ndaki tüm program ve bölümlerin özel koşullarını mutlaka incelemelerini önerdi.

Uzaktan eğitim performansına bakılmalı

Üniversitelerin adayın hedeflerini karşılıyor olmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, Covid-19 salgınında üniversitelerin gerçekleştirdiği online eğitimin başarısının çok önemli bir kriter olduğuna da işaret etti. Ayrıca, “Üniversitenin eğitim ve öğretim konusundaki performansına, özellikle, artık gündemden hiçbir şekilde çıkmayacak olan uzaktan eğitim konusundaki performansına mutlaka bakılmalıdır” diyen uzmanlar, şöyle devam etti:

“Bu artık üniversite seçerken yeni bir kriterimiz oldu. Covid-19 salgını döneminde üniversitelerin uzaktan eğitimdeki karneleri incelenebilir. Teknolojik alt yapıları ve geçen zaman diliminde hangi koşullarda ve platformlarda eğitimin gerçekleştiğini incelemek artık son derece önemli oldu.”

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Akademik kadro incelenmeli

Tercihlerde en önemli kriterin akademik kadro olduğunu, adayların üniversitelerin web sayfalarından üniversitelerin kadrolarına bakabileceklerini belirten uzmanlar, öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, araştırmalarını, uzmanlıklarını, kamuoyundaki tanınmışlıklarını inceleyebileceklerini söyledi.

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Sosyal ve uluslararası olanaklara dikkat edilmeli

Aday öğrencilerin hedefleri doğrultusunda hangi kentte ve üniversitede okuyacaklarına karar verirken, bu üniversitelerin hangi alanlarda öne çıktığı, mezunlarının eğitim sonrası iş yaşamlarıyla ilgili bilgilerini de araştırmalarının faydalı olacağını belirten uzmanlar, adayların, üniversitelerin sosyal olanaklarını, işbirliklerini, uluslararası bağlantılarını da incelemelerini ve gerçekçi bir anlayışla tercih yapmalarını önerdi.

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Kampüslerin özelliklerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğine işaret eden uzmanlar, adayların belirledikleri hedefleri doğrultusunda bilgi merkezi olarak kütüphaneyi, laboratuvarları, araştırma ve uygulama merkezleriyle teknoloji transfer ofisini; ayrıca sosyal olanakları, spor komplekslerini incelemelerini önerdi.

Meslek seçimin kuralları

Öğrencilerin hayat boyu sıkılmayacakları, her zaman seçtikleri mesleği icra edeceklerini göz önünde bulundurarak üniversite tercihi yapmalarının önemine dikkat çeken uzmanlar, ailelerin de bu konuda adaya destek vermesi gerektiğini belirtti.

Tercih sıralaması öncesi öğrencilerin istek listesi oluşturması, ilgi duyulan programların veya üniversitelerin önem ve önceliğe göre sıralanması gerektiği, puanlara göre değil, başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihlerin yapılmasını önerildi.

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