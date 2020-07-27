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EĞİTİM

YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

YKS 2020 sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Haberimizde YKS tercihlerine ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
2020-YKS, 27-28 Haziran'da yapılmıştı.
2020-YKS, 27-28 Haziran'da yapılmıştı.

2020-YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, YK tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

ÖSYM açıkladı: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını açıklamıştı.

YKS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS sonuçları açıklandı

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
  • Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YÖK üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirledi
GÜNDEM
YÖK üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirledi

YKS birincilerinin illeri belli oldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

Buna göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.

YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.

YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.

Şoför, sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi
OYNAT 00:00
Şoför, sınav heyecanıyla yanlış otobüse binen öğrencileri güzergahını değiştirerek okula yetiştirdi
Tüm Türkiye'de üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Sakarya'da iki aday sınav heyecanı ile yanlış belediye otobüse binince şoför güzergahını değiştirerek öğrencileri sınava yetiştirdi.
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Kore Savaşı hala sona ermedi teknik olarak 70 yıldır devam ediyor
Dünya

Kore Savaşı hala sona ermedi teknik olarak 70 yıldır devam ediyor

Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgal etmesiyle başlayıp 27 Temmuz 1953'te sona eren "Kore Savaşı", birçok girişime rağmen bir barış anlaşması imzalanmadığı için teknik olarak sürüyor. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı emrindeki 1. Türk Tugayı, 17 Eylül 1950'de Hatay'ın İskenderun Limanı'ndan yola çıktı ve 12 Ekim 1950'de Pusan Limanı'na vardı. Kore'nin Busan kentindeki BM Kore Anıtsal Mezarlığı'nda ise savaşta şehit olan 462 Türk askeri yatıyor. Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, "Bu karar, ülkemizin Batı sistemine entegrasyonunu hızlandırdı ve NATO ittifakına katılımını kolaylaştırdı. Kore'ye asker gönderme kararı, sonuç olarak Türk dış politikası açısından çok önemli bir değişiklikti ve kalıcı sonuçları oldu" dedi. Türk askerinin fedakarlıklarını unutmayan Güney Kore halkı, Türk halkını kan kardeşi olarak nitelendiriyor.
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Ekonomi

Araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı: Uygulamaya dâhil olan mahalle esnafı da ek gelir kazanma şansı bulacak

Giderek artan kargo ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bir proje hayata geçiren Yurtiçi Kargo, resmi başvuruları Kurban Bayramı’nın ardından başlayacak olan 'YK Plus’ta araç sahibi olan herkes, kendi işini kurma şansına sahip olacak. 81 ilin tamamında hayata geçirilecek olan ‘YK Plus Taşıyıcı’ uygulamasına giren kişiler, çalışacakları günleri ve saatleri kendileri belirleyebilecek. Bu uygulamada, kişiler taşıdıkları kargo adetine göre gelir elde edecekler. Buna göre ‘Taşıyıcı’ uygulamasına giren bir kişi asgari ücretin üç katına kadar kazanç sağlayabilecek.

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