2020-YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, YK tercihlerinin ne zaman başlayacağını ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
ÖSYM açıkladı: YKS tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını açıklamıştı.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
- "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.
- Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
YKS birincilerinin illeri belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.