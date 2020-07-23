YKS tercihlerinde Uğur’dan ücretsiz danışmanlık

Uğur Okullarının kampüsleri, Anadolu liseleri ve yeni okullarının tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 28 Temmuz Salı günü itibarıyla başlayacak. Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur YKS Tercih Ofisleri hafta içi her gün 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

BEKLENTİLERİNİZE UYGUN OLSUN

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin YKS tercih süreci ile ilgili, "Öğrencilerimizin üniversite tercihinde bulunurken göz önüne almaları gereken en önemli kriter, seçecekleri bölümün kendi ilgi ve beklentilerine ne kadar uygun olduğudur. Her öğrenci kendine ve gelecek hayallerine en uygun olacağını, kendisini en mutlu edecek mesleğin tercihinde bulunmalı. Tercih edilmesi planlanan şehirler iyi araştırılmalı, seçilecek mesleğin Türkiye ve dünyadaki istihdam oranları ve gelecekteki durumu çok önemlidir. Soruların hızlı ve etkin çözümü için mutlaka profesyonel tercih desteği alınmasını öneriyorum" dedi.