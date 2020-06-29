YKS soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.
YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği YKS sınavları yapılan AYT-YDT oturumları koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.
ÖSYM'nin 2020-YKS soruları ve cevap anahtarını dün yayımladığını açıkladı.
2020-YKS SONUÇLARI 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.
SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.
Temel Yeterlilik Testi soru ve cevapları
- ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.
Alan Yeterlilik Testleri soru ve cevapları
- İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.
Yabancı Dil Testi soru ve cevapları
- Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:
- "Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...
- Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...
- Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...
- İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...
- Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"
ÖSYM AÇIKLADI
ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, 'Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır' denildi.
YKS’DE İLK OTURUM
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) korona tedbirleri altında yapıldı. Ülke genelindeki sınav sorunsuz tamamlandı. Sınava girişlerde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile sınava girdi. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. YKS’de ikinci oturum bugün yapılacak. Saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.