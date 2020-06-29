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EĞİTİM

YKS soruları ve cevap anahtarı

Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği üniversite sınavı hafta sonu olacak şekilde üç oturum halinde yapıldı. TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde yapılan sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler, YKS soruları ve cevaplarına ulaşabilecekler.

Haber Merkezi AA
Öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına erişebilecek.
Öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarlarına erişebilecek.

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği YKS sınavları yapılan AYT-YDT oturumları koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

ÖSYM'nin 2020-YKS soruları ve cevap anahtarını dün yayımladığını açıkladı.

YKS’de ilk oturum tamam
GÜNDEM
YKS’de ilk oturum tamam

2020-YKS SONUÇLARI 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.

YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?
GÜNDEM
YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.

ÖSYM'den TYT sınav kitapçığı açıklaması
GÜNDEM
ÖSYM'den TYT sınav kitapçığı açıklaması

Temel Yeterlilik Testi soru ve cevapları

  • ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

Maraton sona erdi: Milyonlarca aday ter döktü, şimdi sıra tatilde.
GÜNDEM
Maraton sona erdi: Milyonlarca aday ter döktü, şimdi sıra tatilde.

Alan Yeterlilik Testleri soru ve cevapları

2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
HAYAT
2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Testi soru ve cevapları

Edirne'de YKS günü endişelendiren görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu, polis anons yaptı
FOTOĞRAF 21
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Edirne'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde öğrenciler maskeli olarak içeri alındı.
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Maskesiz gelenlere ise maske dağıldı. Adaylarla birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı.
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Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı yaşandı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı.
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Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı.
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Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.
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Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı.
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Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı.
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Edirne'de YKS günü endişelendiren görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu, polis anons yaptı
Edirne'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çocuklarıyla birlikte gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyararak dağıttı.

ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, 'Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır' denildi.

Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü
OYNAT
Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü
Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası sınava yetişmesi gereken gencin imdadına trafik polisleri yetişti. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan genci, acılar içinde kıvranan baba sakinleştirmeye çalıştı. Yerde yaralı babasının yanına giden genç, babasının elini tutarken acı içerisindeki baba ise oğluna başarılar diledi.

YKS’DE İLK OTURUM

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) korona tedbirleri altında yapıldı. Ülke genelindeki sınav sorunsuz tamamlandı. Sınava girişlerde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile sınava girdi. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. YKS’de ikinci oturum bugün yapılacak. Saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Stres bitti mutluyuz: YKS maratonu sorunsuz tamamlandı
GÜNDEM
Stres bitti mutluyuz: YKS maratonu sorunsuz tamamlandı
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Türkiyenin oranı binde 8

Türkiye'nin oranı binde 8

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklama.
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