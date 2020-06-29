YKS soruları ve cevap anahtarı

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği YKS sınavları yapılan AYT-YDT oturumları koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

ÖSYM'nin 2020-YKS soruları ve cevap anahtarını dün yayımladığını açıkladı.

GÜNDEM YKS’de ilk oturum tamam

2020-YKS SONUÇLARI 28 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM, güncellenen sınav takviminde YKS sınav sonuçlarının 28 Temmuz'da ilan edileceğini açıkladı.

GÜNDEM YKS puan hesaplama nasıl gerçekleşiyor?

SINAV PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır.

GÜNDEM ÖSYM'den TYT sınav kitapçığı açıklaması

Temel Yeterlilik Testi soru ve cevapları

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://yks2020.osym.gov.tr/tyt_yks_2020.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

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Alan Yeterlilik Testleri soru ve cevapları

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://yks2020.osym.gov.tr/ayt_yks_2020.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

HAYAT 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Testi soru ve cevapları

Öğleden sonra gerçekleştirilen üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Arapça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Fransızca testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

İngilizce testi: https://yks2020.osym.gov.tr/yd...

Rusça testi: https://yks2020.osym.gov.tr/ydt_rusca_yks_2020.pdf"

FOTOĞRAF 21 Edirne'de YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının yolunu tuttu. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde öğrenciler maskeli olarak içeri alındı. Maskesiz gelenlere ise maske dağıldı. Adaylarla birlikte gelen aileler yerleşke önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Yan yana duran kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyardı. Polisin uyarılarının ardından kalabalık dağılırken, ekipler çevrede gürültü olmasını engellemek için devriye gezerek denetim yaptı. Aileler dışarıda çocukların başarısı için dua okuduğu görüldü. Edirne'nin Keşan ilçesinde YKS heyecanı yaşandı. Sınavın yapıldığı okulların çevresinde tedbir alan polis ekipleri, olası herhangi bir olumsuzluğa karşı görev yaptı. Sınav öncesinde aileleriyle okula gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun, maskeli olarak ve ateşleri ölçülerek sınav salonlarına alındı. Polis, dışarıda bekleyen aileleri ise sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Öte yandan kentte saat 09.00'da tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması da uygulanmaya başlandı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte kentin işlek noktalarında yaya ve araç yoğunluğu azaldı. Edirne'de YKS günü endişelendiren görüntüler: Sosyal mesafe unutuldu, polis anons yaptı Edirne'de Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çocuklarıyla birlikte gelen veliler, sosyal mesafeyi unuttu. Kalabalığı polis ekipleri anonslarla uyararak dağıttı.

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ÖSYM AÇIKLADI

ÖSYM tarafından 27 Haziran'da yapılan açıklamada, 'Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra, planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır' denildi.

OYNAT Acısını unutup oğlunun sınavını düşündü Antalya'da meydana gelen trafik kazası sonrası sınava yetişmesi gereken gencin imdadına trafik polisleri yetişti. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan genci, acılar içinde kıvranan baba sakinleştirmeye çalıştı. Yerde yaralı babasının yanına giden genç, babasının elini tutarken acı içerisindeki baba ise oğluna başarılar diledi. BiP'te paylaş

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YKS’DE İLK OTURUM

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği üniversite sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) korona tedbirleri altında yapıldı. Ülke genelindeki sınav sorunsuz tamamlandı. Sınava girişlerde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile sınava girdi. Yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. YKS’de ikinci oturum bugün yapılacak. Saat 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulandı.

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