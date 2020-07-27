YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Aygün, "ÖSYM: 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" ifadelerini kullandı.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
YKS birincilerinin illeri belli oldu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci olan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.
Buna göre, YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı.
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda birincilik sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu.
YKS'nin Yabancı Dil Testinin (YDT) oturumunda 4 aday İstanbul'dan, bir aday da Niğde'den birinciliği paylaştı.