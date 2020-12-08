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Gündem Zeytinburnunda fabrika bahçesinde kumaşlar alev alev yandı
İSTANBUL

Zeytinburnu'nda fabrika bahçesinde kumaşlar alev alev yandı

Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir iplik fabrikasının bahçesinde kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya sıçramadan söndürdü.

Haber Merkezi DHA
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi'nde bulunan bir iplik fabrikasında sabah saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Litros Yolu Sokak üzerinde bulunan fabrikanın bahçesindeki kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA
Zeytinburnu'nda sabaha karşı bir iplik fabrikasının bahçesinde kumaş toplarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
  • Yangını görenler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler kumaş toplarını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kumaş toplarına müdahale etti.

AA
Kısa sürede büyüyen alevleri olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikaya sıçramadan söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası kumaş toplarının büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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