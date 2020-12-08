Zeytinburnu'nda fabrika bahçesinde kumaşlar alev alev yandı

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İBB esnaftan kira almasın

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren İstanbul esnafının sesini HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük duyurdu. Elibüyük, “Salgın nedeniyle esnaf iş yapamıyor. Bazıları ise tedbir kapsamında mecburen kapatıldı. Ancak kiralar ve faturalar gelmeye devam ediyor. İBB ve ilçe belediyeleri kiracıları olan esnaftan bu dönem kira almamalı” dedi.