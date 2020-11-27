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Gündem Artvinli gençler yangında mahsur kaldı, balkondan atlayarak canlarını kurtardılar
ARTVİN

Artvinli gençler yangında mahsur kaldı, balkondan atlayarak canlarını kurtardılar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaymakamlığa ait yöresel ürünlerin satışının da yapıldığı iki katlı çay ocağında çıkan yangına müdahale ederken, alevlerin arasında kalan Coşkun Enes Delioğlu (19) ile onu kurtarmak için içeriye giren arkadaşı Semih Kibar, (19), tavan çökmesi sonucu mahsur kaldı. Çıkış yolları kapanınca balkondan atlayarak canlarını kurtaran iki arkadaş, baş ve ellerinde oluşan yanıklar nedeniyle tedaviye alındı.

Haber Merkezi DHA
İki gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.
İki gencin hastanedeki tedavisi sürüyor.


Olay, 25 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Yusufeli ilçesinin Altıparmak köyünde turizme yönelik hizmet veren 'Barhal Çay Evi ve Yöresel Ürün Satış Noktası'nda meydana geldi. Coşkun Enes Delioğlu kendine ait pansiyonda arkadaşları Semih Kibar ve Onur Güntekin ile birlikte otururken, yaklaşık 100 metre uzaklıkta işletmeciliğini de kendisinin yaptığı kaymakamlığa ait çay evinde yangın çıktığını fark etti. İtfaiyeye haber veren üç genç, ardından üst katı ahşaptan olan iki katlı çay evindeki eşyaları kurtarmak için alevlerin arasına daldı. Yangının şiddetini artırması sonucu Kibar ve Gündekin dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklemeye başladı.

İstanbul’da iplik fabrikasında yangın çıktı: Bir itfaiye eri yaralandı
OYNAT 00:00
İstanbul’da iplik fabrikasında yangın çıktı: Bir itfaiye eri yaralandı
Bayrampaşa'da bulunan bir iplik fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri tüp patlaması sonucu yaralandı. Dumanların yükseldiği fabrika havandan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Arkadaşı çıkamayınca alevlerin arasında kaldı

Bu sırada Coşkun Enes Delioğlu'nun dışarı çıkmadığını gören Semih Kibar, alevlere rağmen arkadaşını kurtarmak için yeniden içeri girdi. Dumandan etkilenen arkadaşına destek oldu. İki arkadaş yanan binadan çıkmak için kapıya yöneldikleri sırada tavan çökünce, çıkış yolları kapandı. Özellikle baş ve elleri önemli ölçüde yanan Kibar ve Delioğlu balkonun camekanını açarak kendilerini boşluğa bırakarak kurtuldu.


Üçüncü derece yanıklar oluştu

Çevredekilerin yardımı ile ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Delioğu ve Kibar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi altına alındı. Aynı odada yan yana yatan Delioğu ve Kibar'ın el ve başlarında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştu. Uzun bir süre tedavi görmeleri gereken iki arkadaş birbirine destek oluyor. Coşkun Enes Delioğlu'na nazaran sağlık durumu daha iyi olan Semih Kibar yaşadıkları olayı şöyle anlattı: "Arkadaşımız Coşkun Enes Delioğlu'na ait pansiyonda oturuyorduk. Pandemi nedeniyle kimse yoktu. Çıkıp dolaşmak isterken pansiyona yaklaşık 100 metre uzaklıktaki çay evinden alevlerin çıktığını gördük. Orası aslında kaymakamlığa ait ama işletmesini Coşkun Enes Delioğlu yapıyordu. Üst katı ahşaptan olan çay evindeki eşyaları kurtarmak için hemen içeri girdik. Ama ahşap olduğu için alevler bir anda yükseldi. Onur ve ben dışarı çıktık. Coşkun'un içerde kaldığını görünce hemen içeri girdim. İkimiz dışarı çıkmak üzereyken asma tavan düştü ve yolumuzu kapattı. Güçlükle balkona yönelip kendimizi dışarı attık. Sonrasını hatırlamıyoruz. İçerisi cehennem gibiydi. Amacımız devletin malını kurtarmaktı. Yaralarımız derin umarım kısa sürede iyileşiriz."

Esenyurt'ta 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi
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Yangın Esenyurt, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Anka Kuşu Sokak üzerinde bulunan ve 30 katlı olduğu öğrenilen bir binanın 12. katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ <br> <br> Bu sırada binada oturan yüzlerce kişi ise yangın nedeniyle görevliler tarafından tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binadan tahliye edilenler sokakta bekleyerek itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi.
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Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği daire ise kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası dışarı çıkan yüzlerce kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası evlerine girdi.
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ALEV ALEV YANDI <br> <br> Binadaki daireden yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde daireden alevlerin yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği duyuluyor.
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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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Esenyurt'ta 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi 
Esenyurt'ta 30 katlı binada yangın çıktı, yüzlerce kişi tahliye edildi
Esenyurt'ta gece saatlerinde 30 katlı bir binanın 12. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, binada oturan çok sayıda kişi tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dışarı çıkan yüzlerce kişi evlerine geri girdi. Dairenin alev alev yanması ise görüntülere yansıdı.


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