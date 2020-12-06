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Gündem Ağrıda yürek yakan olay Yangında hayatını kaybeden baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi
AĞRI

Ağrı'da yürek yakan olay: Yangında hayatını kaybeden baba ve iki evladı yan yana toprağa verildi

Ağrı’da iki katlı bir evde çıkan yangında baba ve iki çocuğu feci şekilde yanarak hayatını kaybetti, anne ve diğer iki çocuğu ise kurtuldu. Hayatını kaybeden baba ve iki çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Haber Merkezi AA DHA
Baba ve iki çocuğu yangında hayatını kaybetti.
Baba ve iki çocuğu yangında hayatını kaybetti.

Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait e katlı evin üst katında dün saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında, uykularından uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu yaralı olarak kurtardı.

  • Özgür Murat, içeride uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak için yeniden alevlerin arasına daldı. Ancak geri çıkmayı başaramayan Özgür Murat ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Özgür Murat yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yaralı olarak kurtulan Melek Murat ve 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı. Özgür Murat ve 2 çocuğunun cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BABA VE İKİ EVLADI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağrı'da iki katlı müstakil evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve iki çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri yapılan Özgür Murat ile kızı Esmanur ve oğlu Berat Murat'ın cenazeleri Ağrı'nın Baloluk köyüne getirildi.

  • Köydeki camide kılınan cenaze namazının ardından baba ve 2 evladının cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında köy mezarlığında defnedildi.

Baba ve iki çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Gece saatlerinde Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba Özgür Murat, diğer 2 çocuğunu kurtarmak isterken onlarla birlikte hayatını kaybetmişti.

Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilmişti.

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