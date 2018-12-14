Hayat 71 yaşında Kuran-ı Kerim öğrenmeye başladı
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71 yaşında Kur’an-ı Kerim öğrenmeye başladı

Kütahya’da yaşayan İsmail Apak, 71 yaşında Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye karar verdi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde verilen eğitimlere katılan Apak, "Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. İnşallah yakın zamanda tamamen öğrenmiş olacağım" dedi.

IHA
İsmail Apak
İsmail Apak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde 71 yaşındaki İsmail Apak, İlçe Müftülüğü tarafından açılan kursta, Kur’an-ı Kerim’i öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan İsmail Apak, "Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi çok istiyordum. İlçemiz Kocaseyfullah Camii Din Görevlisi Ercan Öztürk sayesinde öğrenmeye başladık. İçimdeki huzuru sizlere anlatamam. İnşallah yakın zamanda tamamen öğrenmiş olacağım" dedi.

15 kursiyer daha Kur’an eğitimi alıyor

Şaphane de Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile ilçede Kur’an okumayı öğretmek ve geliştirmek amaçlı işbirliği projelerinin devam edeceğini belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "İlçe merkezinde yetişkinlere yönelik açılan kursta çeşitli yaş gruplarından 15 kursiyer Kur’an eğitimi alıyor. Kursiyerlerimizin yarısının 50 ile 71 yaş arası olması bizleri daha da sevindirdi" ifadelerini kullandı.

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