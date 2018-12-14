Haftanın filmleri

"Bana Bir Soygun Yaz 2" izleyici ile buluştu.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girdi.

Bana Bir Soygun Yaz 2

Senaryosu Ulaş Çobancı'ya ait olan komedi türündeki film, yeni bir soygun için bir araya gelen ekibin maceralarını konu alıyor.

Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı; Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz, Hasan Elmas, Semih Saral ve Turan Selçuk Yerlikaya'nın rol aldığı "Bana Bir Soygun Yaz 2" izleyici ile buluştu.

Aşk Bu mu?

Senaryosu Cüneyt İnay'a ait yapımın müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Kubilay Aka ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı "Aşk Bu mu?", hayatı boyunca mücadele etmek durumunda kalan bir genç erkek ile belli sıkıntılardan uzak hayat süren genç bir kadının hikayesini anlatıyor. Salih Kalyon, Şerif Erol, Tanju Tuncer, Sadi Celil Cengiz ve Evrim Doğan'ın da rol aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Uğur yaptı.

Donbass

Doğu Ukrayna toplumunun manipülasyon ve propagandanın etkileriyle bozuluşunu konu ediniyor.

2018 Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış bölümünde "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Sergey Loznitsa'nın yönetmen koltuğunda oturduğu "Donbass" adlı film Türk izleyicisi ile buluşacak. Valeriu Andriuta, Georgiy Deliev, Boris Kamorzin, Sergey Kolesov, Sergey Russkin ve Natalya Buzko gibi isimlerin rol alıyor.

Roma

Meksikalı usta film yönetmeni Alfonso Cuaron'un Venedik'te Altın Aslan ödülüne layık görülen filmi

Alfonso Cuaron'un senaryosunu yazıp görüntü yönetmenliğini de yaptığı dram türündeki filmde Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Marco Graf, Daniela Demesa, Nancy Garcia Garcia ve Veronica Garcia oynuyor.

Yılbaşı Sürprizi

Richard Elson'ın yönettiği

Maire Campbell'in senaryosunu kaleme aldığı İngiltere yapımı film, bir grup arkadaşın hayatlarını tehdit eden sanayici McKerrod'a karşı mücadelelerini anlatıyor.

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