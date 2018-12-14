Nancy Wilson hayatını kaybetti

1950'li yıllarda jazz-pop vokalisti yetenekleriyle donanmış, 1960 ve '70'li yıllarda ise pop-soul müzikte diva olmuş, 3 kez Grammy ödüllerini kazanmış olan cazın divalarından Nancy Wilson, 81 yaşında California'nın Pioneertown kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.
Uzun ve başarılı kariyerinde, Wilson Amerikan standartlarında jaz balatları, Broadway gösteri müzikleri, R&B tarzında karşıları ve orta dereceli pop şarkılarıyla tanındı. 1960'larda The Beatles'ın ardından albümleri en çok satan ismi olmayı başarmış.
- Nancy, 1993 yılında The Los Angeles Times'a verdiği röportajda, "Hikayeleri anlatmak için, onları yaşamdan daha büyük gösterecek bir hediye verdim. Süslemeyi, şarkılarla oynamayı seviyorum" açıklamasında bulunmuştu.