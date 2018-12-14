Nancy Wilson hayatını kaybetti

1950'li yıllarda jazz-pop vokalisti yetenekleriyle donanmış, 1960 ve '70'li yıllarda ise pop-soul müzikte diva olmuş, 3 kez Grammy ödüllerini kazanmış olan cazın divalarından Nancy Wilson, 81 yaşında California'nın Pioneertown kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.

Uzun ve başarılı kariyerinde, Wilson Amerikan standartlarında jaz balatları, Broadway gösteri müzikleri, R&B tarzında karşıları ve orta dereceli pop şarkılarıyla tanındı. 1960'larda The Beatles'ın ardından albümleri en çok satan ismi olmayı başarmış.

Nancy, 1993 yılında The Los Angeles Times'a verdiği röportajda, "Hikayeleri anlatmak için, onları yaşamdan daha büyük gösterecek bir hediye verdim. Süslemeyi, şarkılarla oynamayı seviyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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