Hayat Kıvanç Tatlıtuğ Samimiyet yoksa redderim
AKTÜEL

Kıvanç Tatlıtuğ: Samimiyet yoksa redderim

Marka 2018 konferansına konuk olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oyunculuk hakkında konuştu. Oyunculuğun sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, "Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim" dedi.

AA
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "Marka 2018" konferansına konuk oldu.

İki bine yakın iş insanının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Tatlıtuğ, oyunculuk hayatında 15 yılı geride bıraktığını söyledi.

Oyunculuğun kendisi için sonu gelmeyecek bir yolculuk olduğunu ifade eden Tatlıtuğ, "Tüm samimiyetimle söylüyorum ki oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşif" diye konuştu.

İnsanın kendisini keşfettikçe olgunlaştığını anlatan Tatlıtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Daha da samimi konuşmak gerekirse, bunları daha önce farklı bir yerde konuşmak istemedim. Burada anlatmak istiyorum. Belki de ihtiyacım var söylemeye bilmiyorum. İlk yaptığım işlere bakıyorum. Zamanında 15 yıl önce yaptığım diziler... İşin başındayken bir tek şey istemişim, o da tamamen başarılı olmak. Zamanla da bunun altının boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey."

Tatlıtuğ, yaptığı her işte samimi olmaya özen gösterdiğine de işaret ederek şöyle devam etti:

Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim. Son yıllarda da hep bu şekilde hareket ettim. O yüzden üretmeye ve samimi olmaya devam. Bunun da sonu yok.

Haftanın filmleri
HAYAT
Haftanın filmleri

Erbil'in son durumunu kardeşi paylaştı: Sohbet edecek durumda değil
HAYAT
Erbil'in son durumunu kardeşi paylaştı: Sohbet edecek durumda değil

Nancy Wilson hayatını kaybetti
HAYAT
Nancy Wilson hayatını kaybetti

/**/
Bu İngilizleri anlamak zor

Bu İngilizleri anlamak zor

AB Komisyon Başkanı Juncker: Ne istediğini bize söylesin.
Evini-arabasını diziye veren köşeyi dönüyor

Evini-arabasını diziye veren köşeyi dönüyor

​Kazançları günlük 25 bin, aylık 200 bin TL'yi buluyor.
Ezanı susturacaklar

Ezanı susturacaklar

Sözde 'özgürlük yoldaşları', gece kulübüyle dolu şehirde ezan sesi için gürültü kirliliği diyorlar!
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​F.Bahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaştı.
4'ü albay 219 askere gözaltı

4'ü albay 219 askere gözaltı

​İstanbul merkezli FETÖ operasyonu başlatıldı.
3 ihmal 9 cana mal oldu

3 ihmal 9 cana mal oldu

Tren kazasında ihmaller zinciri: Sinyalizasyon ekibi gözaltında.
1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak'ta başlıyor

​Siyasi partilerin ve vatandaşların dikkat etmesi gereken tarihler belli oldu.

8 şehri konuştular

8 şehri konuştular

​MHP'de olan Adana'da aday değişimi de gündemde.

Herkes ağlıyordu

Herkes ağlıyordu

​Gökbey'in pilotları ilk uçuşu anlattı.
AşiretlerePKK tehdidi

AşiretlerePKK tehdidi

​PKK, Suriye kuzeyindeki aşiretleri toplayıp tehditler savuruyor.
İnsan eti yemekten bıktım

İnsan eti yemekten bıktım

​Ceset dolu torbayla gidip polise itiraf etti.
Rakipler belli oldu

Rakipler belli oldu

G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.
Beklenmeyen veda

Beklenmeyen veda

Beşiktaş Malmö'ye yenildi ve Avrupa'dan elendi.
Müslümanlara soykırım uygulandı

Müslümanlara soykırım uygulandı

Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.