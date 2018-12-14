Hayat Erbilin son durumunu kardeşi paylaştı Sohbet edecek durumda değil
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Erbil'in son durumunu kardeşi paylaştı: Sohbet edecek durumda değil

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, 56 günü geride bıraktı. Kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Instagram'dan abisi ile ilgili son durumu paylaştı: "Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı. Sohbet edecek durumda değil."

Yeni Şafak
Mehmet Ali Erbil.
Mehmet Ali Erbil.

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Instagram'dan hesabından ünlü şovmen hakkında son durumu paylaştı: "Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Abim hala yoğun bakımda solunum cihazına bağlı."

Paylaşımın devamı ise şöyle:

"Abim hala yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil.

Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor.

Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi.

  • Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak "tamam iyileşti" diyemiyoruz. Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer detayların düzelmesini zamana bırakmak lazım.

Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastaların öncelikle abimi soruyor. Sağ olun! Hepinizden Allah razı olsun."

İyi akşamlar. Biraz daha bekleyip gelişmeleri sizlere aktaracaktık ancak zaman geçince farklı bilgiler dolaşmaya başladı, bu nedenle son durum ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Abim hala Yoğun Bakımda solunum cihazına bağlı ancak gündüz saatlerinde belli aralıklarla cihazdan ayrılıyor. Bunun amacı kendi solunumu ile nefes alıp yeterli oksijeni alabilmesi için bir anlamda jimlastik gibi bir uygulama. Trakeostomi (delik) olduğu için ses çıkarması zor ama yine zaman zaman sesini rahat çıkarabilecek konuma getiriliyor. Doğal olarak şu anda "sohbet" edecek durumda değil. Nerede olduğunu biliyor ancak tüm olanları özellikle anlatmıyoruz. Zeminde olan hastalığı (kaçış sendromu) nedeni ile normal koşulda küçük olumsuz şeyler abimde çok gürültülü seyrediyor. Bu nedenle ilerleme kaydederken bazen biraz geriye gidebiliyoruz. Sık sık bilgi paylaşmamamızın nedeni ilerleme kaydederken geri gidiş de olabilmesi. Abim kedileri çok sever, biz de sizler gibi böyle bekliyoruz güzel gelişmeleri. Henüz tam olarak "tamam iyileşti" diyemiyoruz. Yol uzun. Öncelikle solunum cihazından tamamen ayrılması sonra da 56 günlük yıpratıcı sürecin hasarlarının onarılması gerekiyor. Temel hayati fonksiyonlar daha öncelikli olduğu için diğer deteyların düzelmesini zamana bırakmak lazım. Çok arayan soran var, asla vefasızlık söz konusu değil. Ben camiadan uzak olmama karşın bana bile soranlar oluyor. Sizler hep dua ediyorsunuz, benim hastaların öncelikle abimi soruyor. Sağolun hepnizden Allah razı olsun. Sağlık Bakanımız beni aramıştı, Kültür turizm Bakanımız hastaneye gelmişti. Benim bilgim dahilinde başka siyasi cenahtan arayan soran yok. Çok önemli de değil arayan da sağolsun aramayan da... O bizim kıymetlimiz, canımız, sizin evinizin yaramaz çocuğu.. Umarım daha güzel haberleri en kısa sürede size veririm.. İnanılmaz bir çaba ile abime emek veren doktor arkadaşlarıma, hemşire kardeşlerime tüm ekibe teşekkür ederiz. Ben inanıyorum, bu kadar gün neler neler atlatıldı, daha iyi olacak inşallah.. @mehmetalierbil @sezinerbil @yasminerbil @mustierbil
Dr.Yesim Erbil (Genel Cerrahi) (@prof.dr.yesimerbil)'in paylaştığı bir gönderi ()

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