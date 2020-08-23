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Hayat Türk Telekom sosyal medyadaki iddiaları yalanladı
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Türk Telekom sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Türk Telekom hakkında sosyal medyada bir iddia ortaya atılmış, Twitter'da #TurkTelekomBoykot etiketi oluşturulmuş, gündemde ilk sıralara yerleşmişti. İddiaya göre; Türk Telekom aboneliğini iptal etmek isteyen bir kadının talebi, okuma yazması olmadığı ve Türkçe'yi tam olarak konuşamadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ancak bu iddiaları net bir dille yalanlayan Türk Telekom'dan açıklama gecikmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk Telekom'dan sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.
​Türk Telekom'dan sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.

İşte yaşanan gelişme sonrası Türk Telekom'un o açıklaması: "Halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde, 22 Ağustos 2020 Cumartesi gecesi sosyal medya platformunda bir kullanıcının şikâyeti üzerine gündeme getirilen iddialara dair açıklama yapma gereği doğmuştur. Söz konusu iddialar bizi derinden üzmüştür. 180 yıldır Türkiye’nin 81 ilinde din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan hizmet veren Türk Telekom, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle, herhangi bir ayrımcılığa yer vermeden sektörel yasal düzenlemeler doğrultusunda sürdürmekte kararlıdır.

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  • Yaşanan hadisede kullanıcımızın saat 22:11’de sosyal medyada paylaştığı şikâyetine sosyal medya müşteri destek ekiplerimiz 22:52’de yanıt vermiş, kendisinden iletişim bilgilerini istemiş, bilgilerin gece saatlerinde ulaşması nedeniyle, 23 Ağustos Pazar sabahında kendisiyle irtibat kurulmuştur.

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"Gerek tüm yardımlar yapılmıştır"

Bahse konu şikâyetle ilgili ivedilikle yapılan araştırmalarla, gündeme taşınan iddiaların gerçek dışı olduğu ve hiçbir vatandaşımızı rencide edecek bir yaklaşımın yaşanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, annesi adına işlem yapmak isteyen müşterimize, yasal düzenlemeler nedeniyle hat açma ve kapama işlemlerinin, diğer telekomünikasyon operatörlerinde olduğu gibi, ıslak imza ile bayiden ve hat sahibi tarafından yapılması zorunluluğunun ifade edildiği görülmüştür. Bu yönlendirmenin yapılmasına rağmen müşterimiz sürecin telefonda çözümlenmesini talep etmiştir. Kişisel verilerin güvenliği gereğince, müşterimize, annesine ait hatla ilgili talepte bulunmasının da yine yasal prosedürün dışında olduğu aktarılmış, müşterimizin annesi ile birlikte en yakın bayiye gitmesi konusunda da yardımcı yönlendirme yapılmıştır.

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"Hiçbir ayrımcılığa yer verilmiyor"

Ayrıca ekiplerimiz, esas müşterimiz olan şikâyet sahibinin annesi ile hat kapatma işlemlerini başlatmak üzere temasa geçmişlerdir. 34 bin kişilik personeli olan Türk Telekom, müşteri şikâyeti operasyonlarını 10 bine yakın çalışanı ile sürdürmekte, Türkiye’nin 26 ilinde 38 lokasyonda çağrı merkezlerinde her dil, din ve ırktan çok dilli çalışanı ile bu süreçleri hiçbir ayrımcılığa yer vermeden, kanun yapıcıların belirlediği düzenlemeler çerçevesinde yürütmektedir. Türk Telekom ekiplerinin ve halkımızın bu konuda tahrike kapılmamaları ve itidal içinde hareket etmeleri önemle rica olunur."

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