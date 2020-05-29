Ekonomi Türk Telekomdan işlem rekoru
İŞ DÜNYASI

Türk Telekom’dan işlem rekoru

Türk Telekom’un hayatı kolaylaştıran mobil uygulaması Online İşlemler’in kullanımı geçen yıla oranla yüzde 64 artarken, uzaktan işlemlere olan rağbetle nisanda uygulama 181 milyon kez ziyaret edilerek rekor kırdı.

Haber Merkezi AA
Türk Telekom
Türk Telekom

Türk Telekom açıklamasına göre, yenilikçi yaklaşımıyla Türkiye’de dijitalleşmenin öncülüğünü yürüten Türk Telekom’un Online İşlemler mobil uygulaması, nisan ayında kullanım rekoru kırdı.

Kovid-19’a karşı koruma için evde kal çağrısına uyan Türk Telekomlular, işlemlerini evden yapmak için dijital dünyanın kolaylıklarını cep telefonlarına taşıyan Online İşlemler uygulamasına yöneldi. Mobil, evde internet ve ev telefonu aboneliklerine ait tüm işlemlerin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği Online İşlemler’e giriş sayısı son bir ay içerisinde 181 milyona ulaştı. Aylık tekil giriş sayısı 12 milyonun üzerine çıktı. Uygulamanın kullanımı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 64 artış gösterdi.

Tek dokunuşla erişilebiliyor

Türk Telekom’un müşteri deneyimini dijital dönüşümle güçlendirmek için sunduğu müşteri odaklı self servis uygulaması, birçok hizmete cep telefonlarından tek dokunuşla erişmeyi mümkün kılıyor. Online İşlemler’de fatura bilgilerini öğrenme, fatura ödeme, TL yükleme ya da TL göndermenin yanı sıra mobil, internet, ev telefonu ve Tivibu servisleri için yeni üyelik başvurusu yapma imkanı sunuluyor.

Geliştirilen yeni projeler ile online işlemlerdeki büyümenin katlanarak devam etmesi bekleniyor.

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