Ekonomi Türk Telekomdan deprem özrü 2 ay 10 GB ücretsiz internet verecek
İŞ DÜNYASI

Türk Telekom'dan deprem özrü: 2 ay 10 GB ücretsiz internet verecek

5,8'lik İstanbul depreminin ardından şebekelerde yaşanan sorun yüzünden tepkilerin odağına yerleştirilen 3 GSM operatöründen biri olan Türk Telekom, yaşanan olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası GSM operatörleri uzun süre hizmet veremedi.
İstanbul'daki 5,8'lik deprem sonrası GSM operatörleri uzun süre hizmet veremedi.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde meydana gelen 5,8'lik depremin ardından GSM firmalarının uzun süre hizmet verememesi vatandaşın tepkisine yol açtı.

Yaşanan durumun sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle kaynaklandığını belirten operatörler vatandaşlardan özür diledi.

Türk Telekom ise yaşanan olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlayacağını açıkladı.

Türk Telekom abonelerinden özür diledi
EKONOMİ
Türk Telekom abonelerinden özür diledi

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle;

Türk Telekom, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası, sesli aramalardaki trafik yoğunluğu nedeniyle mobil iletişimde aksaklık yaşandığını, sorunun sadece mobil iletişimi olumsuz etkilediğini, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapı hizmetlerinde sorun yaşanmadığını bildirdi.

  • Türk Telekom Ailesi olarak, kesintisiz ve daha güvenli iletişim için yaptığımız mobil teknoloji yenileme çalışmaları sırasında meydana gelen deprem, şebekemizde aksamalara neden olmuştur.

Mobil abonelerimize bir süreliğine de olsa kesintisiz iletişim sağlayamamanın derin üzüntüsü içindeyiz. Yaşattığımız bu olumsuz deneyimden ötürü içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışları için müşterilerimize teşekkür ederiz.

10 GB HEDİYE EDİLECEK

Yaşanan bu olumsuzluğu bir nebze de olsa telafi edebilmek adına, tüm mobil abonelerimize 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam 10 GB mobil internet tanımlanacaktır.

Tüm müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

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