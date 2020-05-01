Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Japonyada OHAL 1 ay daha uzatılabilir
DÜNYA

Japonya’da OHAL 1 ay daha uzatılabilir

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, korona virüs salgını nedeni ile uygulanan olağanüstü halin 1 ay daha uzatılabileceğini duyurdu. Halk Sağlığı Uzmanı Shigeru Omi, yaptığı açıklamada salgında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediğini aktarırken, “Eğer yeni bir salgın dalgası yaşanırsa, sağlık sistemi üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirlerin korunması gerektiği yönünde” dedi.

Haber Merkezi İHA
Abe, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.
Abe, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Japonya olağanüstü hali uzatmayı planlıyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yaptığı açıklamada ülkede korona virüs vakalarında artış olduğunu işaret ederek, salgın nedeni ile sağlık sistemi üzerinde aşırı yük olduğunu açıkladı.

Abe, Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura’ya korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri 1 ay daha uzatılması konusunda hazırlık yapmasını istediğini duyururken, konu hakkında detayların 4 Mayıs tarihinde belli olacağını ifade etti.

"Tedbirler devam etmeli"

Halk Sağlığı Uzmanı Shigeru Omi, yaptığı açıklamada salgında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmediğini aktarırken, “Eğer yeni bir salgın dalgası yaşanırsa, sağlık sistemi üzerine hızlı bir şekilde aşırı yük binecek. Bizim ortak kararımız, devam eden tedbirlerin korunması gerektiği yönünde” dedi.

Japonya’da hükümet, 7 Nisan’da Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo ve Fukuoka’da bir ay süreyle olağanüstü hal ilan etmişti. Daha sonra bu yasak tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmişti.
Japonya’da toplam korona virüs vaka sayısı 15 bin 246’ya, hayatını kaybedenler ise 490’a yükseldi.

Japon adasını rehavet vurdu: Vaka azalınca önlemleri gevşettiler şimdi başa çıkamıyorlar
KORONAVİRÜS
Japon adasını rehavet vurdu: Vaka azalınca önlemleri gevşettiler şimdi başa çıkamıyorlar

Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk
KORONAVİRÜS
Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk

Japonya’daki otel koronavirüs salgınını fırsata çevirdi: Müşterilerine 'paket servis' sunuyor
KORONAVİRÜS
Japonya’daki otel koronavirüs salgınını fırsata çevirdi: Müşterilerine 'paket servis' sunuyor

Japonya’da korona ölümlerine yenileri eklendi
KORONAVİRÜS
Japonya’da korona ölümlerine yenileri eklendi
Abone Ol Google News
ABDye ulaştı

ABD'ye ulaştı
Rus bakan da yakalandı

Rus bakan da yakalandı

Başbakan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
FETÖnün twitter yapılanmasına darbe

FETÖ'nün twitter yapılanmasına darbe

​Kacsaatoldu ve dahibilal hesabının yöneticisi yakalandı.
'Yüzde 99 eminim'

'Yüzde 99 eminim'

Güney Kore'de milletvekilinden flaş 'Kim' iddiası.
Hafter milisleri vuruldu

Hafter milisleri vuruldu

Saldırı hazırlığı yaparken hedef alındılar.
Çin'in kuklaları!

Çin'in kuklaları!

​ABD Başkanı Trump, CNN ve NBC'ye yüklendi.

Son 24 saatte<br> 84 can kaybı

Son 24 saatte
84 can kaybı

Sağlık Bakanı Koca, son bilançoyu açıkladı.

Bir kişi için bin 500 kişi karantinada

Bir kişi için bin 500 kişi karantinada

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı.
Sinsice saldırdı!

Sinsice saldırdı!

TKP Vekili Atay'ın polislerin üzerine atladığı anlar
Nefes kesen eğitim

Nefes kesen eğitim

Ege'deki harekata hazırlık eğitimleri 2 gün sürdü.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Türkiye'nin sunumunu istedi

Türkiye'nin sunumunu istedi

​Bakan Koca, DSÖ toplantısında detaylıca anlattı.
Erdoğan'dan<br> sürpriz görüşme

Erdoğan'dan
sürpriz görüşme

Cerrahpaşa'ya bağlandı, hastalarla tek tek sohbet etti.
Son 15 ayın en iyisi

Son 15 ayın en iyisi

​Borsa İstanbul'dan yatırımcıların yüzünü güldüren performans.
Bile isteye gözaltı

Bile isteye gözaltı

Saniye saniye DİSK'in 1 Mayıs provokasyonu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.