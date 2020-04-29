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Koronavirüs Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk
DÜNYA

Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının giderek arttığı Japonya’da, sağlık bakanlığı karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerekli kılan riskli Covid-19 belirtilerinin listesini yayınladı. Hastalığı zayıf semptomlarla evde ya da hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole şekilde atlatmaya çalışan hastalar için hazırlanan listede tehlikeli belirtiler soluk yüz rengi, dudaklarda morluk, göğüs ağrısı, uzanmada güçlük, yalnızca oturma pozisyonunda nefes alabilme ve nefes alırken omuzları kaldırma dürtüsü şeklinde sıralandı.

Haber Merkezi İHA
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Ülkede 14 binden fazla vaka bulunuyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren koronavirüs semptomlarının listesini yayınladı.

  • Hastalığı hafif semptomlarla geçiren virüs taşıyıcılarına ve ailelerine çağrıda bulunan yetkililer, söz konusu listedeki belirtilerin kendilerinde bulunup bulunmadığını günde iki kez kontrol etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı, risk unsuru oluşturan semptomların görülmesi halinde acilen sağlık kurumlarına başvurulması uyarısında bulundu.

Bilanço ağırlaşıyor

Japonya’da şimdiye dek 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 14 bin 713 kişi koronavirüse yakalanmış, 13’ü aynı geminin yolcularından olmak üzere 428 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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