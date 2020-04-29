Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk

Japonya Sağlık Bakanlığı, karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerektiren koronavirüs semptomlarının listesini yayınladı.
- Hastalığı hafif semptomlarla geçiren virüs taşıyıcılarına ve ailelerine çağrıda bulunan yetkililer, söz konusu listedeki belirtilerin kendilerinde bulunup bulunmadığını günde iki kez kontrol etmelerini istedi. Sağlık Bakanlığı, risk unsuru oluşturan semptomların görülmesi halinde acilen sağlık kurumlarına başvurulması uyarısında bulundu.
Bilanço ağırlaşıyor
Japonya’da şimdiye dek 712’si karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 14 bin 713 kişi koronavirüse yakalanmış, 13’ü aynı geminin yolcularından olmak üzere 428 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.