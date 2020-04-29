Japonya Sağlık Bakanlığı riskli korona belirtileri listesi yayınladı: Soluk yüz rengi ve dudaklarda morluk Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs vakalarının giderek arttığı Japonya’da, sağlık bakanlığı karşılaşıldığında acilen doktora başvurulmasını gerekli kılan riskli Covid-19 belirtilerinin listesini yayınladı. Hastalığı zayıf semptomlarla evde ya da hükümetin tahsis ettiği otel odalarında izole şekilde atlatmaya çalışan hastalar için hazırlanan listede tehlikeli belirtiler soluk yüz rengi, dudaklarda morluk, göğüs ağrısı, uzanmada güçlük, yalnızca oturma pozisyonunda nefes alabilme ve nefes alırken omuzları kaldırma dürtüsü şeklinde sıralandı.

Haber Merkezi 29 Nisan 2020, 14:07 Son Güncelleme: 29 Nisan 2020, 14:53 İHA