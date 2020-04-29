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Koronavirüs Japonyadaki otel koronavirüs salgınını fırsata çevirdi Müşterilerine paket servis sunuyor
DÜNYA

Japonya’daki otel koronavirüs salgınını fırsata çevirdi: Müşterilerine 'paket servis' sunuyor

Japonya’daki bir kaplıca oteli, ’evde kalın’ çağrıları nedeniyle durma noktasına gelen işleri canlandırmak için tesisin doğal şifalı sularını ’paket servis’ olarak müşterilerine sunmaya başladı. Hizmetin bedeli ise bin 900 lira.

Haber Merkezi İHA
Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk olarak 7 eyalette ilan edilen OHAL’in kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletildi.
Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk olarak 7 eyalette ilan edilen OHAL’in kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle halka ’evde kalın’ çağrısı yapılan Japonya’da, süreçten en fazla etkilenen sektör olan turizm sektörü azalan talebi canlandırmak için sıra dışı bir uygulamayı hayata geçirdi. Fukui eyaletindeki Awara oteller bölgesinde hizmet veren Grandia Housen adlı kaplıca oteli, yılın en yoğun dönemi olan 26 Nisan-6 Mayıs arasında kapalı olması nedeniyle, paket servis uygulamasına başladı.

  • Kaplıca tatilini ev konforunda deneyimlemeyi vadeden tesis, 10 litrelik şifalı su ve kaplıca otellerinde giyilen geleneksel Japon giysisi "yukata"yı içeren paketi 270 dolar (yaklaşık bin 900 lira) fiyatla satışa sundu. Otelin şefi tarafından hazırlanan geleneksel Japon yemeklerini de içeren 4 kişilik paket için rezervasyon kabul edilmeye başlandı.


Korona salgını ekonomiyi vurdu

Japonya’da koronavirüs nedeniyle ilk olarak 7 eyalette ilan edilen OHAL’in kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmiş, hükümet kişisel teması en az yüzde 80 oranında azaltma hedefi kapsamında birçok ticari işletmeye faaliyetlerine ara verme çağrısı yapmıştı.

Restoran ve kafeler başta olmak üzere hizmet sektörü paket servis uygulaması ile ayakta kalmaya çalışırken, iptal edilen uçuşlar ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm işletmeleri de büyük darbe almıştı.

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