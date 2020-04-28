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Koronavirüs Japonyada korona ölümlerine yenileri eklendi
DÜNYA

Japonya’da korona ölümlerine yenileri eklendi

Japonya’da 41 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 426’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 14 bin 600’e ulaştı.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da 7 eyalette olağanüstü hal ilan edillmişti.
Japonya'da 7 eyalette olağanüstü hal ilan edillmişti.


Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel salgın halini alan korona virüsü, Japonya’da dünden bu yana 41 kişinin daha hayatını kaybetmesine neden oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmelerle birlikte ülkedeki virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 426’ya yükseldi. Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 413 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü açıklandı.

AA
Japonya Başbakanı Shinzō Abe

Vaka sayısındaki artış sürüyor

Bugün 112’si başkent Tokyo’da olmak üzere ülke genelinde doğrulanan 275 yeni vaka, Japonya’daki toplam vaka sayısını 14 bin 600’e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farkı eyaletlerinden 13 bin 888 kişiye korona virüsünün bulaştığı açıklandı.
300’ü aşkın hastanın durumu ağır


Öte yandan, Japonya genelindeki 309 korona virüsü hastasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edilen hasta sayısının da 3 bin 838’e yükseldiği bildirildi.

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FETÖ ve PKK destekçisi hesaplar İsveç'te yaşayan Gülüşken ailesine iftira kampanyası başlattı

İsveç'te, Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken ile ailesi PKK ve FETÖ destekçisi sosyal medya hesaplarının hedefi haline getirildi. İlk olarak CHP'ye yakın TELE 1 kanalının 'İsveç muhabiri' olarak yayına bağladığı Seda Şanlıer'in yalan bilgileri ile başlayan linç kampanyası, ailenin kızları Samira ve Leyla'yı hedef gösteren paylaşımlarla devam etti. PKK ve FETÖ destekçisi hesaplar sosyal medyada İsveç Krallığının aileye dava açtığını ve Emrullah Gülüşken kızlarının ifadelerinde "babam kendi isteğiyle hastaneye yatmadı" dediği yalanını yaydılar. Bu yalan üzerine çok sayıda paylaşım yapılırken Yeni Şafak'ın ulaştığı Leyla Gülüşken, "Öyle bir şey yok Nereden geleceklerini şaşırdılar" diyerek İsveç'te kendilerine dava açılmadığını söyledi. Terör destekçisi hesaplar sahte mahkeme evrakı olarak da Emrullah Gülüşken'in geçtiğimiz yıllarda eski eşi ile olan davalarının İsveççe dilindeki evraklarını paylaştı. PKK ve FETÖ’cülerin yalan furyasına CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dahil oldu.

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