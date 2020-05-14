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Koronavirüs Stokçular yine iş başında İranda bir depoda stoklanmış 95 milyon tıbbi eldiven ele geçirildi
DÜNYA

Stokçular yine iş başında: İran'da bir depoda stoklanmış 95 milyon tıbbi eldiven ele geçirildi

İran'ın Simnan eyaletinde yasa dışı stoklanmış 95 milyon çift tıbbi eldiven bulundu. Simnan eyaleti Emniyet Müdürü Hasani, Germsar ilçesindeki bir işletmenin deposunun denetlenmesi sırasında stoklanmış halde bulunan tıbbi malzemeler yaklaşık piyasa değerinin 200 milyar riyal (yaklaşık 8,3 milyon lira) olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Germsar'da bir üretim tesisinde yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde stoklanmış 95 milyon çift tıbbi eldivenin ele geçirildiğini aktaran Hasani, eldivenlerin piyasa değerinin 200 milyar riyal (yaklaşık 8,3 milyon lira) olduğunu ifade etti.

  • Hasani, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

İranlı yetkililer, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen ülkede son haftalarda onlarca depoda yapılan denetimlerde stoklanmış milyonlarca koruyucu maske ve koruyucu eldiven gibi tıbbi malzemelerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, halkın ve sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

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