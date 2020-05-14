Stokçular yine iş başında: İran'da bir depoda stoklanmış 95 milyon tıbbi eldiven ele geçirildi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Germsar'da bir üretim tesisinde yapılan denetimlerde yasa dışı şekilde stoklanmış 95 milyon çift tıbbi eldivenin ele geçirildiğini aktaran Hasani, eldivenlerin piyasa değerinin 200 milyar riyal (yaklaşık 8,3 milyon lira) olduğunu ifade etti.

Hasani, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

İranlı yetkililer, Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen ülkede son haftalarda onlarca depoda yapılan denetimlerde stoklanmış milyonlarca koruyucu maske ve koruyucu eldiven gibi tıbbi malzemelerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, halkın ve sağlık personelinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri stoklayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını açıklamıştı.

KORONAVİRÜS ABD ile Çin arasında krizden dönüldü: Çin'in roketi New York’a düşüyordu

DÜNYA ABD’de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

KORONAVİRÜS Trump övgüyle söz etmişti: Beyaz Saray'da hatalı koronavirüs testi krizi

KORONAVİRÜS Uzmanların iddiası: Çin, ABD'nin koronavirüs davalarına yaptırımla misilleme yapabilir

KORONAVİRÜS ABD’li doktorlardan ebeveynlere uyarı: Tüm çocukların koronavirüs testi pozitif çıkmadı ancak...

GÜNDEM İspanyol işçiler ülkelerine dönünce Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın açılışı ertelendi