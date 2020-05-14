Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABDde NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı
AMERİKA

ABD’de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

ABD’nin Arkansas Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü ve NASA araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları olduğu ve bu kapsamda para kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle FBI tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

ABD’nin Arkansas Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları nedeniyle ABD iç istihbarat birimi FBI tarafından gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Simon Ang’in Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle yakın bağlantılarının bulunduğu, bu bağlantılar ile NASA projesine fon sağladığı belirtildi. Simon Ang’in kaçakçılık ve söz konusu bağlantılarını federal kurumlardan gizli tutmakla suçlandığı bildirildi.

‘Araştırma fonu almasını sağladı'

FBI’ın konuya ilişkin raporunda Ang’ın söz konusu bağlantıları yetkili kurumlara ve 1988 yılından bugüne görev yaptığı Arkansas Üniversitesi’ne bildirmediği belirtilerek, “Ang, yanlış beyanlarda bulundu ve dış istihdamını Arkansas Üniversitesi’ne bildirmedi, bu da Ang'ın üniversitede işini sürdürmesini ve ABD hükümet araştırma fonu almasını sağladı” ifadelerine yer verildi.


  • ABD medyası, Arkansas Üniversitesi sözcüsü John Thomas’ın, “Simon Ang üniversite ile olan sorumlulukları askıya alındı ve üniversite bu konuda federal soruşturma ile aktif olarak işbirliği yapıyor” dediğini duyurdu. FBI, üniversitenin kütüphanesinde Ang'ye ait Çin bağlantılı disk bulduğunu ifade etti. Öte yandan, Ang’in 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Abone Ol Google News
Çalışmalar tam gaz sürüyor

Çalışmalar tam gaz sürüyor

​Dünyanın en genişinin ayakları tamamlandı.
Vefa grubuna terör saldırısı

Vefa grubuna terör saldırısı

​İhtiyaç sahiplerine giden ekibe alçak saldırı: 2 şehit.
Futbolcular endişeli:Tescilde masada

Futbolcular endişeli:
'Tescil'de masada

​TFF'nin futbol senaryolarını izlemek için tıklayın.
Yeni normal

Yeni normal

​Asansör, market, restoran, kuaför ve okullar yeni düzene göre dizayn ediliyor...
Zonguldak'tan<br>üzen haber

Zonguldak'tan
üzen haber

Vakasızlık unvanını kaybetti: 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ta başkan Çebi de koronavirüse yakalandı.

Japonlar da<br>hayran kaldı

Japonlar da
hayran kaldı

​CNN gibi Türk sağlık sistemini incelediler: Türkiye en başarılısı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor

Altın yatırımı<br>olanlar dikkat

Altın yatırımı
olanlar dikkat

Koronavirüs nedeniyle piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

Maske zorunluluğu yaygınlaşıyor

10 ilde daha cadde ve çarşıya maskesiz çıkmak yasak.
Korona savaşçısının bir günü

Korona savaşçısının bir günü

İki aydır ailelerini görmüyorlar, hayatları yoğun bakımdan ibaret...
Boğaziçi aşı<br>için tarih verdi

Boğaziçi aşı
için tarih verdi

'Yakında hücre ve hayvan deneylerine başlıyoruz.'
Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Avrupa'nın 'Hümanistlik' modası çöktü

Kurra hafız ​Hasan Tahsin Feyizli, 83 yaşında profesör oldu.
Endişelendiren açıklama:<br>8 kişi pozitif çıktı

Endişelendiren açıklama:
8 kişi pozitif çıktı

​Beşiktaş Kulübü, koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.