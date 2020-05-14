ABD’de NASA araştırmacısı Çin bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı

ABD’nin Arkansas Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği profesörü ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacısı olan Simon Ang, Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle bağları nedeniyle ABD iç istihbarat birimi FBI tarafından gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Simon Ang’in Çin hükümeti ve Çin merkezli şirketlerle yakın bağlantılarının bulunduğu, bu bağlantılar ile NASA projesine fon sağladığı belirtildi. Simon Ang’in kaçakçılık ve söz konusu bağlantılarını federal kurumlardan gizli tutmakla suçlandığı bildirildi.

‘Araştırma fonu almasını sağladı'

FBI’ın konuya ilişkin raporunda Ang’ın söz konusu bağlantıları yetkili kurumlara ve 1988 yılından bugüne görev yaptığı Arkansas Üniversitesi’ne bildirmediği belirtilerek, “Ang, yanlış beyanlarda bulundu ve dış istihdamını Arkansas Üniversitesi’ne bildirmedi, bu da Ang'ın üniversitede işini sürdürmesini ve ABD hükümet araştırma fonu almasını sağladı” ifadelerine yer verildi.