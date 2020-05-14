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Koronavirüs ABD ile Çin arasında krizden dönüldü Çinin roketi New Yorka düşüyordu
DÜNYA

ABD ile Çin arasında krizden dönüldü: Çin'in roketi New York’a düşüyordu

ABD ile Çin arasında krizden dönüldü: Çin'in roketi New York’a düşüyordu

Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin’in uzaya fırlattığı roketin ABD'nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Çin'in fırlattığı roket, New York kentinin yakınlarına düştü.
Çin'in fırlattığı roket, New York kentinin yakınlarına düştü.

Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi ABD’de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı.

  • ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang ÇiUzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu’na indiğini doğruladı.

ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafuzu mümkün olmazdı" denildi.

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