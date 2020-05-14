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Koronavirüs Trump övgüyle söz etmişti Beyaz Sarayda hatalı koronavirüs testi krizi
DÜNYA

Trump övgüyle söz etmişti: Beyaz Saray'da hatalı koronavirüs testi krizi

Trump övgüyle söz etmişti: Beyaz Saray'da hatalı koronavirüs testi krizi

Beyaz Saray'da kullanılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin, çok sayıda pozitif örneği tespit etmekte başarısız olduğu belirtildi. New York Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırma, Abbott Laboratuvarlarının geliştirdiği testin pozitif örneklerin neredeyse yarısını gözden kaçırabileceğini ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Washington Post'un haberine göre, Abbott Laboratuvarlarının geliştirdiği ve ABD Başkanı Donald Trump'ın övgüyle söz ettiği Kovid-19 testleri, nazofarinjeal çubuklar sıvı içinde döndürülerek yapıldığında rakip Cepheid firmasının tespit ettiği pozitif örneklerin üçte birini gözden kaçırdı.

New York Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, her iki firmanın testleri kuru nazal çubuklarla yapıldığında ise Abbott'unkinin ıskaladığı pozitif örnek oranının yüzde 48'e çıktığı görüldü.

Kişinin Kovid-19 pozitif olup olmadığını 5 ila 13 dakikada tespit etmesi beklenen Abbott testi, mart ayı sonunda ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) acil durum yetkisi almıştı.

Abbott, ID Now testinin hatalı negatif oranının yüzde 0,02 olduğunu savunarak, New York Üniversitesi'nin çalışmasının bulgularının "teste ilişkin yapılan diğer araştırmalarla tutarlı olmadığını" bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında, Asya kökenli bir muhabir ile gerçekleştirdiği diyalog gündem oldu. Trump, kendisine yöneltilen, 'Neden koronavirüs mücadelesindeki başarılarınızı bir yarışmaya çeviriyorsunuz üstelik halen insanlar ölürken' sorusuna, 'Bunu Çin'e sorun' dedi ve ardından basın toplantısını sonlandırdı.


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