Kurban keserken hangi dualar okunur?

Kurban keserken okunacak dualar Kurban Bayramı'na sayılı günler araştırılmaya başlandı. Bayramda kurban kesme ibadetinin yapılacağı en son tarih ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki kurban kesilirken okunacak dualar neler? Kurban keserken nasıl niyet edilir?

KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUALAR VE YAPILMASI GEREKENLER

Kurban kesimi için öncelikle niyet etmek ve kesimden önce mutlaka besmele çekmek gerekir.

Ardından şu dua okunur:

"Allâhümme innî vechetü vechiye lillezîfatara's-semâvâti ve'l-erda hanîfen ve mâ ene mine'l-müşrikîn."

Türkçesi:

"Ben tüm kalbimle gökleri ve yeri yaratan Allah'a yöneldim. Ve müşriklerden olmadım."

Ardından tekbir getirilir. Tekbir ise şu şekilde getirilmelidir:

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allahü ekber Allahü ekber ve lillâhi'l hamd"

Türkçesi:

"Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur." olarak ifade edilir. Daha sonra kurban kesilir ve kurban kesen kişi şükür amaçlı 2 rekat namaz kılmalıdır.

Kurban kesen kişinin Allah'a şükür amaçlı 2 rekat namaz kılması büyük sevaptır. Namazdan sonra bir dua okunmalıdır. Kurban duası Arapçası okunurken duanın anlamını ve derinliğini bilmek maneviyatı güçlendirir.

Dileyenler kurban kesilene kadar Yasin-i Şerif de okuyabilir.

KURBAN KESMEDEN ÖNCE NAMAZ KILINIR MI?

KURBAN KESİMİNE HAYVAN NASIL HAZIRLAMALI?

Kurban kesiminde dua okunması, hayvanın yüzü ve ayaklarının kıbleye gelecek şekilde yatırılmasının ardından yapılmalıdır. Hayvanın sağ arka ayağının serbest bırakılması, diğer üç ayağının bağlanması gerekir. Ardından kişi de kıbleye karşı durarak, kurban kesiminde okunması gereken duayı okumalıdır.

Okunan dua ve ayetlerin ardından, kurban kesim işlemlerine başlanır.

Kurbanı kesmeden önce Kurbanı kesecek olan kişinin "Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd" şeklinde tekbir getirmesi ve "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek kesime hazırlanması da son derece önemlidir.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir (Kâsânî, Bedâî‘, V, 46; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 190-191). Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, XV, 95; Şîrâzî, el-Mühezzeb, II, 885).Kurban kesilirken üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66):

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79

TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN OKUNUR?

Teşrik Tekbiri Okunuşu: “Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.” şeklinde tekbir getirillir.

Teşrik Tekbiri Anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

Bismillahi Allahü Ekber denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.