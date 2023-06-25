Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yurt genelinde memleketlerine ve bayram tatilini geçirecekleri tatil beldelerine giden vatandaşlar yollara dökülmüş durumda.

Kurban Bayramı süresince yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Meteoroloji'den de son değerlendirme raporu geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bayramın ilk günü yurdun büyük kesiminde güneşli hava etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yer yer yağış geçişleri görülecek.

Bayramın ikinci gününde de güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bayramın üçüncü günü, açık ve güneşli hava etkili olacak. Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayramda İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da Kurban Bayramı'nın birinvi ve üçüncü günü güneşli bir hava yaşanacakken, bayramın ikinci günü metropol şiddetli yağmura teslim olacak.

Bayramda Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'ya Kurban Bayramı'nın ilk günü parçalı bulutlu, ikinci günü çok bulutlu ve üçüncü günü ise az bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

Bayram boyunca en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde görülmesi bekleniyor:

• Ankara ve Antalya'da 30

• Samsun'da 27

• İstanbul'da 31

• İzmir'de 34

• Adana'da 33

• Diyarbakır'da 38

• Erzurum'da 27

• Trabzon'da 26 derece

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olacak. Yine Marmara Bölgesi’nde sıcak bir gün yaşanacak.

Bayramın ikinci günü, Marmara Bölgesi’nde şiddetli yağış bekleniyor. Kurban Bayramı’nın üçüncü günü ise yağmurlu hava yerini güneşli bir havaya bırakacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bayramın ilk günü İç Anadolu Bölgesi’nin batısında yer yer yağışlı olmak üzere büyük çoğunluğunda güneşli bir hava yaşanacak. İç Anadolu Bölgesi’nde en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık ise 29 derece olacak.

İç Anadolu Bölgesi’nde bayramın birinci günü batı kesimlerinde görülen yağmurlu hava, bayramın ikinci günü bu sefer iç kesimlerde kendini gösterecek. Geri kalan yerlerde ise genellikle çok bulutlu ve yer yer güneşli bir hava görülecek.

Bayramın üçüncü gününde (30 Haziran), İç Anadolu Bölgesi’nin tamamında güneşli bir gün yaşanacak.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi’nde de yine sıcak bir hava bekleniyor. Bayramın birinci günü Karadeniz Bölgesi’nde en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık ise 26 derece olacak. Fakat Doğu Karadeniz’de bunun tam tersi olacak ve bu bölgedeki illerde şiddetli yağış yaşanacak. Doğu Karadeniz bölgesinde en düşük sıcaklık 19, en yüksek sıcaklık ise 25 derece olacak.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde (29 Haziran) Karadeniz Bölgesi’nin tamamı yağışlı bir havaya teslim olacak. Bayramın üçüncü günü ise yağışlı hava yerini aniden güneşli bir havaya bırakacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bayramın ilk günü hava sıcaklığı en düşük 9 en yüksek 24 derece olacak ve güneşli bir hava yaşanacak. Bayramın ikinci günü 29 Haziran’da ye yer güneşli yer yer çok bulutlu bir hava gözlenecek.

30 Haziran’da ise Doğu Anadolu’nun en doğusunda şiddetli yağmur yağacakken, iç kesimlerinde güneşli ve çok bulutlu bir hava olacak.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde Kurban Bayramı’nın birinci günü kıyı kesimlerde güneşli bir hava yaşanacakken iç kesimlerde yağmurlu bir hava yaşanacak. Akdeniz Bölgesi’nde en düşük hava sıcaklığı 23 en yüksek hava sıcaklığı ise 38 derece olacak. Kurban Bayramı’nın ikinci günü olan 29 Haziran’da, bayramın birinci günü yer yer kendini gösteren yağmurlu hava kendini daha şiddetli gösterecek. Kimi yerlerde ise çok bulutlu bir hava gözlenecek. Bayramın ikinci günü dışarı çıkacak olanların dikkatli olması öneriliyor.

30 Haziran 2023 tarihinde Akdeniz Bölgesi’nde yağmurlu hava yerini yine güneşli bir havaya bırakacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de bayramın birinci günü sıcak havadan nasibini alacak. Burada en düşük sıcaklık 22 en yüksek sıcaklık ise 38 derece olacak.

29 Haziran Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer parçalı bulutlu yer yer güneşli bir hava gözlenecek.