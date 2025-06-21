Giriş Tarihi: 21.06.2025 00:01
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı taşınmazların satışı yapılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmaz Listenin 18,19,20,21,22,23,24 ve 25.Sırasında ki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle diğer taşınmazların ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Taşınmazlar ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:34 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 1.000,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla taşınmazın ihalesine katılması halinde; her bir taşınmaz için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1572) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;
Satışı yapılacak taşınmazların (Listenin 18,19,20,21,22,23,24 ve 25.Sırasında ki taşınmazlar hariç ) ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunacaklardır.
Satışı yapılacak arsa vasıflı taşınmazlar 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacak olup, işyeri vasıflı taşınmazlardan ise KDV alınacaktır. Ayrıca İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri vb. ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.
Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan taşınmazların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır
Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler istenilen belgeleri ve tekliflerini ihale günü ihale saatine kadar İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz
İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidir
Sıra No
|MEVKİSİ
|ADA-PARSEL
|M2’si
|İMAR DURUMU/CİNSİ
|MUHAMMEN BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
|İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|1
|Zafran
|6343/1
|3.473,33
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|16.324.651,00 TL
|489.739,53 TL
|03.07.2025
|10.00
|2
|Zafran
|6343/2
|3.553,16
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|16.699.852,00 TL
|500.995,56 TL
|03.07.2025
|10.05
|3
|Zafran
|6344/1
|4.140,79
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|19.461.713,00 TL
|583.851,39 TL
|03.07.2025
|10.10
|4
|Zafran
|6344/2
|4.122,22
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|18.962.212,00 TL
|568.866,36 TL
|03.07.2025
|10.15
|5
|Zafran
|6344/3
|3.416,33
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|15.715.118,00 TL
|471.453,54 TL
|03.07.2025
|10.20
|6
|Zafran
|6344/4
|3.499,69
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|16.098.574,00 TL
|482.957,22 TL
|03.07.2025
|10.25
|7
|Zafran
|6345/1
|3.000,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|13.800.000,00 TL
|414.000,00 TL
|03.07.2025
|10.30
|8
|Zafran
|6345/2
|4.023,02
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|18.505.892,00 TL
|555.176,76 TL
|03.07.2025
|10.35
|9
|Zafran
|6349/4
|4.000,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|20.400.000,00 TL
|612.000,00 TL
|03.07.2025
|10.40
|10
|Zafran
|6349/5
|4.000,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|20.400.000,00 TL
|612.000,00 TL
|03.07.2025
|10.45
|11
|Zafran
|6349/6
|4.140,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|21.942.000,00 TL
|658.260,00 TL
|03.07.2025
|10.50
|12
|Zafran
|6351/1
|5.352,52
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|24.621.592,00 TL
|738.647,76 TL
|03.07.2025
|10.55
|13
|Zafran
|6351/2
|4.188,65
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|19.267.790,00 TL
|578.033,70 TL
|03.07.2025
|11.00
|14
|Zafran
|6351/3
|4.000,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|18.400.000,00 TL
|552.000,00 TL
|03.07.2025
|11.05
|15
|Zafran
|6354/3
|5.000,01
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|30.000.060,00 TL
|900.001,80 TL
|03.07.2025
|11.10
|16
|Zafran
|6354/4
|4.523,13
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|27.138.780,00 TL
|814.163,40 TL
|03.07.2025
|11.15
|17
|Zafran
|6355/2
|4.000,00
|Tıck E 1.60 Yençok Z+5/Arsa
|18.400.000,00 TL
|552.000,00 TL
|03.07.2025
|11.20
|18
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|688/6
|292,00
|D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Depolu Dükkan
|3.500.000,00 TL + KDV
|105.000,00 TL
|03.07.2025
|11.25
|19
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|688/6
|383,00
|D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Depolu Dükkan
|4.000.000,00 TL. + KDV
|120.000,00 TL
|03.07.2025
|11.30
|20
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|688/6
|292,00
|E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Depolu Dükkan
|3.500.000,00 TL.+ KDV
|105.000,00 TL
|03.07.2025
|11.35
|21
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|688/6
|374,00
|E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Depolu Dükkan
|4.000.000,00 TL.+ KDV
|120.000,00 TL
|03.07.2025
|11.40
|22
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|689/6
|292,00
|D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Depolu Dükkan
|3.500.000,00 TL.+ KDV
|105.000,00 TL
|03.07.2025
|11.45
|23
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|689/6
|383,00
|D Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Depolu Dükkan
|4.000.000,00 TL.+ KDV
|120.000,00 TL
|03.07.2025
|11.50
|24
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|689/6
|292,00
|E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:21/ Depolu Dükkan
|3.500.000,00 TL.+ KDV
|105.000,00 TL
|03.07.2025
|11.55
|25
|Sürsürü (Abdullahpaşa)
|689/6
|374,00
|E Blok Bodrum+Zemin Bağımsız bölüm No:22/ Depolu Dükkan
|4.000.000,00 TL.+ KDV
|120.000,00 TL
|03.07.2025
|12.00