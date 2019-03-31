Seçim 2019! Karabük Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Karabük ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Karabük seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Karabük ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Karabük ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Karabük yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız!

Karabük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eflani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eskipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Karabük Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Ovacık Yerel Seçim Sonuçları 2019

Karabük Safranbolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Yenice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019