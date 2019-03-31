Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Karabük Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019! Karabük Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları

Seçim 2019 Karabük Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Karabük ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Karabük Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabük seçim sonuçları
Karabük seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Karabük ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Karabük seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Karabük ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Karabük ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Karabük yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız!

Karabük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eflani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eskipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Karabük Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Ovacık Yerel Seçim Sonuçları 2019

Karabük Safranbolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Yenice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Binali Yıldırımın çok sayıda oyu kaydırıldı

Binali Yıldırım'ın
çok sayıda oyu kaydırıldı

AK Parti'nin 17 bin 410 oyu başka partilere yazılmış.
CHPden oy kaydırma itirafı

CHP'den oy kaydırma itirafı

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Sandık başında hata olmuş
Geçersiz oyların sonucu değiştireceği aşikar

Geçersiz oyların sonucu
değiştireceği aşikar

​AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan yeni açıklama.
Süreç devam ediyor

Süreç devam ediyor

Yıldırım, 319 bin 500 bin iptal oy olduğunu açıkladı.
Cumhur İttifakı<br> 11 ilde tulum çıkardı

Cumhur İttifakı
11 ilde tulum çıkardı

​AK Parti ise tek ilde tüm belediyeleri aldı.
AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti: İtiraz edeceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı.
İlçe ilçe geçersiz<br>oy sayıları

İlçe ilçe geçersiz
oy sayıları

​İstanbul sonuçlarında tüm gözler bu oylarda.
İstanbul'un ilk<br>başörtülü başkanı

İstanbul'un ilk
başörtülü başkanı

​Döğücü, İstanbul'da ipi göğüsleyen tek kadın aday oldu.

MHP'nin itiraz edeceği yerler

MHP'nin itiraz edeceği yerler

​Özellikle 2 ildeki sonuç için ekipler çalışıyor.
AA verileri açıkladı: <br>İmamoğlu öne geçti

AA verileri açıkladı:
İmamoğlu öne geçti

​YSK'nın verilerine göre son durumu servis etti.
Kararı YSK verecek

Kararı YSK verecek

Kurtulmuş'tan İstanbul seçim sonucu açıklaması.
İstanbul'a geliyor

İstanbul'a geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirecek.
İtiraz için <br>3 gün süre var

İtiraz için
3 gün süre var

​YSK Başkanı Sadi Güven sisteme giren oy oranlarını açıkladı.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
CHP'nin kalesi yıkıldı

CHP'nin kalesi yıkıldı

​Yerel seçim sonuçlarında dikkat çeken yer.
11 oyla kazandı

11 oyla kazandı

İtirazların ardından Keşan'da AK Partili aday kazandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.