Seçim Karabük Safranbolu Seçim Sonuçları – Safranbolu Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Safranbolu Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Elif Köse
Elif Köse
CHP
%42,3
12.559 oy
Ali Kaya
Ali Kaya
AK Parti
%38,5
11.432 oy
Diğer
%20
5.729 oy
Karabük - Safranbolu İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %42,3
  • %38,5
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %3
  • %42,3
  • %38,5
  • %16,3
  • %0
  • %0
  • %3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
  • %39,8
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %4,7
  • %25,2
  • %39,8
  • %30,4
  • %0
  • %0
  • %4,7
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Elif Köse CHP
  • Ali Kaya AK Parti
  • Kadın Fatma Danışman MHP
  • Orhan Gökmen SP
  • Halil İbrahim Karataş BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen36.766
  • Kullanılan oy30.622
  • Geçerli oy29.720
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.311
  • 30 Mar 1427.970
  • 30 Mar 1426.895
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Safranbolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,7
  • %38,5
  • %16,3
  • %54,7
  • %38,5
  • %16,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • %42,3
  • %42,3
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
EFL ESK MER OVA SAF YNC
Eflani
yukleniyor
Eskipazar
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Ovacık
yukleniyor
Safranbolu
yukleniyor
Yenice
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Elif Köse CHP
  • Ali Kaya AK Parti
  • Kadın Fatma Danışman MHP
  • Orhan Gökmen SP
  • Halil İbrahim Karataş BBP
  • Katılım oranı % 83,3
  • Toplam seçmen36.766
  • Kullanılan oy30.622
  • Geçerli oy29.720
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.311
  • 30 Mar 1427.970
  • 30 Mar 1426.895
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Safranbolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Safranbolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BBP
  • %42,3
    12.559 oy
  • %38,5
    11.432 oy
  • %16,3
    4.837 oy
  • %1,6
    472 oy
  • %0,9
    260 oy
  • %42,3
    12.559 oy
  • %38,5
    11.432 oy
  • %16,3
    4.837 oy
  • %1,6
    472 oy
  • %0,9
    260 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %25,2
    6.767 oy
  • %39,8
    10.706 oy
  • %30,4
    8.169 oy
  • %3,2
    854 oy
  • %0,4
    111 oy
  • %25,2
    6.767 oy
  • %39,8
    10.706 oy
  • %30,4
    8.169 oy
  • %3,2
    854 oy
  • %0,4
    111 oy
  • BTP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • VP
  • %0,5
    160 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    160 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    178 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    110 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    178 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    110 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Karabük İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Karabük ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Karabük Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 244 / 244
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • %40,3
    25.411 oy
  • %39,5
    24.870 oy
  • %17,7
    11.179 oy
  • %1,1
    670 oy
  • %0,8
    484 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • %51,8
    34.463 oy
  • %42,8
    28.444 oy
  • %0
  • %2,2
    1.444 oy
  • %0,3
    217 oy
  • DSP
  • BTP
  • Diğer
  • TKP
  • CHP
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    136 oy
  • %0,2
    95 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    138 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    1.738 oy
  • %0
  • %0,2
    138 oy
  • %0
  • %0
  • %2,6
    1.738 oy
  • HDP
  • VP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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